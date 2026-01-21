Європа ігнорує "Раду миру" Трампа через сумніви в доцільності

Більшість країн ЄС відмовилися від участі в новій структурі президента США.

Більшість країн Європейського Союзу відхилили запрошення президента США Дональда Трампа увійти до його "Ради миру".

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, європейські столиці побоюються, що нова структура може відтіснити ООН як головний майданчик для врегулювання глобальних конфліктів. Додаткові занепокоєння викликало й включення до Ради російського президента Володимира путіна.

Трамп оголосив про створення Ради миру 16 січня. До її виконавчого комітету увійшли державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Нагадаємо, що 15 січня Трамп анонсував плани створення Ради миру для контролю та нагляду за післявоєнним управлінням Сектором Гази.

Крім того, Британія відмовилася вступати до "Ради миру" Трампа через участь путіна.