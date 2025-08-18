Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європейські ціни на газ падають на тлі зустрічі Трампа та Зеленського

18 серпня 2025, 18:57
Фото: УНН
Трамп на зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами планує викласти умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з путіним.

Європейські ціни на природний газ впали до нового мінімуму 2025 року напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість блакитного палива з постачанням у вересні знизилася  на 2,4%, 30,96 євро за мегават-годину.

Трамп на зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами планує викласти умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з путіним.

"Очікується, що США зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає росія", - зазначають журналісти.

Видання нагадує, що після переговорів з путіним на Алясці 15 серпня президент США заявив, що закликатиме Зеленського укласти угоду якнайшвидше, і сказав, що він відкритий до участі Вашингтона в гарантуванні безпеки України.

"Угода про припинення російсько-української війни - якими б серйозними не були можливі поступки з боку України - може полегшити постачання газу, якщо на ринок вийде більше російських енергоносіїв", - зазначають журналісти.  

Проте аналітики вважають, що говорити про потенційне суттєве збільшення постачання російського газу на європейський ринок передчасно. 

"Оголошення США про гарантії безпеки для України та повідомлення про можливу згоду росії є дипломатично важливими, але на даному етапі немає жодних ознак того, що саміт на Алясці суттєво змінить картину постачання газу до Європи", - зазначає  дослідниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Мітрова.

Двостороння зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у понеділок о 20:15 за Києвом, а вже о 22:00 американський президент зустрінеться з лідерами Європи для багатосторонніх переговорів.

