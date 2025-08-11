Європі бракує сил, щоб підтримати Україну на мирних переговорах –The Times

Дипломатичні зусилля Європи значні, але без військової підтримки ризикують стати символічними, підкреслює видання.

Напередодні зустрічі Дональда Трампа і путіна європейські лідери знову намагаються вибудувати захист України і компенсувати підтримку США, однак, схоже, їхніх зусиль буде недостатньо для досягнення реального результату.

Про це пише The Times.

У неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європі необхідно "активізуватися і взяти на себе більш вагому роль" у фінансуванні України в її війні проти росії.

"Однак очевидно, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній позиції, у неї недостатньо сил, щоб підтримати Київ у переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди або забезпечити дотримання режиму припинення вогню", - пише видання.