Європі бракує сил, щоб підтримати Україну на мирних переговорах –The Times

11 серпня 2025, 09:53
Європі бракує сил, щоб підтримати Україну на мирних переговорах –The Times
Фото: з відкритих джерел
Дипломатичні зусилля Європи значні, але без військової підтримки ризикують стати символічними, підкреслює видання.
Напередодні зустрічі Дональда Трампа і путіна європейські лідери знову намагаються вибудувати захист України і компенсувати підтримку США, однак, схоже, їхніх зусиль буде недостатньо для досягнення реального результату.
 
Про це пише The Times.
 
У неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європі необхідно "активізуватися і взяти на себе більш вагому роль" у фінансуванні України в її війні проти росії.
 
"Однак очевидно, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній позиції, у неї недостатньо сил, щоб підтримати Київ у переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди або забезпечити дотримання режиму припинення вогню", - пише видання.
 
Зокрема, так звана "коаліція охочих" навряд чи виправдає початкові надії на присутність 64 000 військовослужбовців в Україні. Це значно менше, ніж 200 000 військовослужбовців, які, за попередніми оцінками президента Зеленського, необхідні для надійного встановлення миру та запобігання новому російському нападу після укладення угоди про припинення вогню. Експерти оцінюють цю цифру ближче до 600 000.
 
Наразі Велика Британія і Франція - єдині країни, які виділили певну кількість військ. Повідомляється, що Фінляндія занепокоєна тим, що будь-яке розгортання "послабить" її власну прикордонну оборону, тоді як Польща, Іспанія та Італія ясно дали зрозуміти, що не відправлятимуть туди солдатів. Естонія заявила, що, можливо, буде готова направити лише бойовий підрозділ сухопутних військ чисельністю до роти.
 
Водночас, за даними Кільського інституту, у фінансовому відношенні Європа обігнала США, ставши найбільшим постачальником допомоги Україні в червні, надавши близько 72 мільярдів євро військової допомоги проти 65 мільярдів євро, виділених США.
 
Однак США постачають найсучасніше і смертоносне обладнання, включно з передовими системами ППО і високоточними боєприпасами. Значна частина допомоги Європи йде на фінансування закупівель зброї американського виробництва, що підкреслює її залежність від цієї країни, зазначає The Times.

 

