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З початку в торгнення в Україну росія скоїла 536 злочинів проти журналістів й медіа

24 вересня 2023, 20:31
З початку в торгнення в Україну росія скоїла 536 злочинів проти журналістів й медіа
Фото з вільного доступу
Впродовж серпня й вересня країна-агресор обстрілювала журналістів, знищувала редакційні приміщення та чинила на медійників юридичний тиск.

За рік і сім місяців з початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 536 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

Про це повідомляє Інститут масової інформцаії, посилаючись на дані свого Моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа.

Протягом серпня-вересня 2023 року ІМІ зафіксував сім порушень свободи слова, які вчинила росія. Це обстріли журналістів, кіберзлочини, знищення офісу редакції та юридичний тиск.

У серпні та вересні під російські обстріли потрапляли, як українські, так й іноземні журналісти. Так, 30 серпня під обстріл потрапила знімальна група "Радіо Свобода", яка працювала на Донеччині. У складі групи були репортерка Євгенія Китаїва, операторка Анна Кудрявцева та водій Володимир Явнюк. Внаслідок обстрілу було пошкоджене авто. Знімальна група не постраждала.

19 вересня у Запорізькій області росіяни дроном-камікадзе аткаували знімальну групу шведського телеканалу TV4.  Під час нападу було знищено автомобіль, у якому пересувались медійники, та знімальне обладнання. Репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек вийшли зі свого автомобіля, коли в нього влучив дрон. Журналісти не зазнали травм. Проте незначні поранення отримав їхній місцевий продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліцейських, які супроводжували команду TV4 на місце події.

19 серпня у Чернігові внаслідок удару російської ракети в приміщення обласного музично-драматичного театру імені Шевченка було зруйновано офіс видання "Челайн". Як розповів редактор "Челайну" Павло Солодовник, редакція залишилася без приміщення. Від удару ракети вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, обвалилися частини стелі та стін. Було знищено чи пошкоджено журналістське обладнання — ноутбуки, комп’ютери, камери та мікрофони. На щастя, в момент обстрілу нікого зі співробітників в офісі не було, тому з них ніхто не постраждав.

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