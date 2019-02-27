За рік парламентські партії витратили понад 700 мільйонів

У 2018 році парламентські політичні партії офіційно витратили на діяльність рекордні 727 млн. грн.

З них 513 млн. витрат – це гроші, отримані партіями з Державного бюджету України, йдеться у повідомленні КВУ.

Найбільше за рік витратили партії "Батьківщина" (188 млн. грн.), "Народний Фронт" (133 млн.), Блок Петра Порошенка "Солідарність" (130 млн) і "Самопоміч" (124 млн.). Радикальна партія Олега Ляшка витратила 93 млн., "Опозиційний блок" – 56 млн.

ТОП витрат політичних партій виглядають таким чином:

1. Оплата реклами. На саморекламу партії витратили 293 млн. або 40% від усіх витрат. Із них 180 млн. – це оплата реклами на телебаченні. Серед партій лідером за офіційними витратами на телевізійну рекламу є "Батьківщина". За рік партія витратила на рекламу по ТБ 120 млн. грн. Ще 36 млн. на рекламу по ТБ витратила Радикальна партія Олега Ляшка, 17 млн. – витрати "Народного Фронту".

2. Утримання місцевих осередків – 114 млн.

3. Витрати на зарплату – 92 млн.

4. Здійснення матеріальних витрат і оплату послуг – 89 млн.

5. Оренда офісів – 68 млн.

З наближенням виборів партії стали витрачати значно більше коштів. Якщо в 2017 р. всі шість парламентських партій разом витратили 454 млн. грн., то в 2018 р. – 727 млн. грн., що на 37% більше, зазначають в Комітеті виборців України.

"У 2018 році партії витратили більшість коштів на самопіар. На рекламу було витрачено майже кожну другу гривню із загальних витрат партій. При цьому витрачалися, в тому числі, кошти платників податків, отримані партіями в рамках державного фінансування їх діяльності, що є негативною тенденцію. До прикладу, лише упродовж жовтня-грудня "Народний Фронт" заплатив за рекламу 31 млн. бюджетних гривень. Цікаво також те, що частина партій відзвітували перед виборами про рекордні внески на свою користь. Однак є сумніви, що ці внески справді були зроблені реальними громадянами, а не підставними особами. Оцінку таким фактам має дати НАЗК", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.