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CУСПІЛЬСТВО

Загальна кількість смертей зросла до найвищого рівня за останні три десятиліття – The Guardian

12 червня 2024, 20:21
Загальна кількість смертей зросла до найвищого рівня за останні три десятиліття – The Guardian
Фото: gettyimages.com
Масштаб глобальних конфліктів також суттєво збільшився.

Згідно з новим звітом, смертність від громадянських конфліктів і боїв по всьому світу за останні три роки зросла до найвищого рівня за останні три десятиліття. Дослідження Інституту дослідження проблем миру в Осло (Prio) показало, що, з 2021 року загальна кількість смертей, пов'язаних з конфліктами, в тому числі серед цивільного населення, зросла до найвищого рівня за останні 30 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Зростання кількості смертей на полі бою за останні три роки зумовлене громадянською війною в ефіопському регіоні Тиграй, російським вторгненням в Україну та ізраїльськими бомбардуваннями Гази.

"Хоча минулого року кількість жертв конфлікту зменшилася, що автори доповіді пов'язують із припиненням вогню в Тиграї, у 2023 році все ще зафіксовано 122 тисячі смертей, пов'язаних із конфліктом, понад 71 тисячі людей загинули в Україні й приблизно 23 тисячі в Газі менш ніж за три місяці наприкінці 2023 року", — пише газета.

Дослідження також показало, що масштаб глобальних конфліктів суттєво збільшився: у 34 країнах зафіксовано 59 різних конфліктних зон, оскільки кілька держав мають справу з кількома конфліктами одночасно.

"Насильство у світі перебуває на рекордно високому рівні. Цифри свідчать про те, що конфліктний ландшафт стає дедалі складнішим, і все більше учасників конфлікту діють в межах однієї й тієї ж країни", — зазначила Сірі Аас Рустад, автор доповіді та професор в Інституті дослідження проблем миру в Осло.

Нагадаємо, різко зросла кількість загиблих серед цивільного населення в Україні. В офісі ООН з прав людини наводять сумну статистику – йдеться про 174 людини.

смертністьвійна

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