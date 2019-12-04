"Загроза існуванню України". Порошенко - про те, що буде в разі його поразки на виборах
"Я знаю, що буде, якщо результат буде іншим. Я вважаю, що ризики будуть позамежні, і я вважаю, що є загроза існуванню держави", - заявив в інтерв'ю Радіо НВ.
За словами глави держави, за п'ять років свого президентства "найбільше змінився сам Петро Порошенко".
"Один з моїх улюблених віршів - вірш Ліни Костенко, який починається словами "Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку", - відповів Порошенко на запитання про те, що він буде робити в разі своєї поразки на президентських виборах.
Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
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