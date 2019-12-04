"Загроза існуванню України". Порошенко - про те, що буде в разі його поразки на виборах

Президент Петро Порошенко, що в разі його поразки на президентських виборах України варто очікувати "позамежних ризиків" і з'явиться "загроза існуванню держави".

"Я знаю, що буде, якщо результат буде іншим. Я вважаю, що ризики будуть позамежні, і я вважаю, що є загроза існуванню держави", - заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За словами глави держави, за п'ять років свого президентства "найбільше змінився сам Петро Порошенко".

"Один з моїх улюблених віршів - вірш Ліни Костенко, який починається словами "Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку", - відповів Порошенко на запитання про те, що він буде робити в разі своєї поразки на президентських виборах.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.