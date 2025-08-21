Захід може зламати план путіна – Politico

Якщо Україна хоче вистояти, вона повинна бути достатньо сильною та озброєною, щоб самостійно завершити війну, додав експерт.

Війна в Україні перейшла у фазу виснаження, де кремль робить ставку не на перемогу, а на час.

Про це пише старший радник Інституту глобальних змін імені Тоні Блера Ден Сліт у колонці для Politico.

На його переконання, москва пристосувалася до нової реальності. Якщо блискавичний наступ на Київ у 2022 році провалився, то тепер стратегія путіна базується на затяжному конфлікті. кремль вірить, що зможе витримати довше за Україну та її союзників.

За понад три роки повномасштабної війни росія контролює близько 19% території України, але платить за це колосальними втратами. Попри внутрішні економічні труднощі та зростаюче невдоволення росіян, кремль продовжує вести війну на виснаження, розраховуючи на обмежені ресурси Києва.

Україна ж стикається з хронічним дефіцитом боєприпасів, систем ППО та можливостей ротації військ. Однак ці проблеми можна вирішити за умови масштабної та тривалої підтримки партнерів. "Це не план перемоги, це ставка на виснаження. І він працюватиме доти, доки Захід не зламає цю логіку", — наголошує Сліт. Аналітик вважає, що Україні потрібна не лише символічна допомога у вигляді F-16, а й практичні ресурси: танки, БМП, стабільні поставки снарядів, безпілотники, інженерне обладнання та надійна логістика. Якщо НАТО і США зможуть гарантувати підтримку принаймні на 12–18 місяців, Кремль буде змушений переглянути свої розрахунки. Експерт підсумував:

"У 1991 році Україна здобула незалежність. У 2022 році — захистила її. У 2025 році вона потребує допомоги, щоб зберегти її. І це вимагає більше, ніж обіцянок".