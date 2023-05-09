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ПОЛІТИКА

Західні держави мають продовжувати робити правильні речі, незалежно від того, як прогресує контрнаступ – глава МЗС Британії

09 травня 2023, 21:33
Західні держави мають продовжувати робити правильні речі, незалежно від того, як прогресує контрнаступ – глава МЗС Британії
Джеймс Клеверлі
Чиновник під час свого візиту до Вашингтона заявив про необхідність надати Україні більше допомоги для війни з росією.

Українці завжди перевершували очікування на полі бою, але Заходу варто залишатися реалістами у питанні результатів можливого контрнаступу та продовжувати допомогу.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє The Guardian

Чиновник під час свого візиту до Вашингтона заявив про необхідність надати Україні більше допомоги для війни з росією.

"Вони продемонстрували себе як дуже, дуже ефективні захисники своєї країни, але ми маємо визнати, що простого, швидкого, рішучого прориву може і не бути", - зазначив міністр.

За його словами, він розраховує на "дуже хороші дії від українських захисників, оскільки вони завжди перевершували його очікування".

"Але ми маємо бути реалістами. Це реальний світ, це не голлівудський фільм", - додав Клеверлі.

Глава МЗС закликав країни Заходу мати рішучість чинити правильно незалежно від того, як розвиватиметься контрнаступ України, та від загроз російських чиновників.

"Якщо ми цього не зробимо, те, що поставлено на карту, матиме незмірне значення", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні 9 травня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

Глава Міноборони зазначив, що пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів є значним вкладом у мир та безпеку європейського континенту.

"Дякую Ллойду Остіну (голові Пентагону - ред.) і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - додав Резніков.

Британіявійна в УкраїніКлеверлі

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