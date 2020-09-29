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Затримали організатора й учасників злочинної групи, які рік блокували будівництво житлового комплексу

Перешкоджали будівництву цілодобово чергуючи в наметі
У Києві правоохоронці затримали організатора та сімох учасників злочинної групи, які перешкоджали будівництву житлового комплексу з метою подальшого придбання об'єкта за заниженою вартістю.
Затримали організатора й учасників злочинної групи, які рік блокували будівництво житлового комплексу Фото: zbroya.info

"Досудове розслідування встановило, що в грудні 2018 року 46-річний киянин розробив злочинний план отримання у власність за заниженою вартістю об'єкта будівництва житлового будинку з офісними приміщеннями і паркінгом на вул. Вознесенський узвіз у Подільському районі столиці. Реалізовуючи задум, чоловік організував злочинну групу, учасники якої розмістили намет поряд із єдиним в'їздом на територію будівництва для того, щоб блокувати роботу будівельної техніки та робітників", - повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

У такий спосіб з грудня 2018 року по грудень 2019 року зловмисники, цілодобово чергуючи в наметі, перешкоджали проведенню будівництва на об'єкті, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас організатор злочину під час зустрічей із представником будівельної компанії повідомив, що він ініціював ці дії з метою припинення будь-яких будівельних робіт і продовжить їх блокування, оскільки хоче викупити цей об'єкт за зниженою вартістю.

Унаслідок дій зловмисників суб'єктові господарювання було завдано збитків на понад 1,8 млн грн.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Організатору та сімом учасникам групи повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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29 09 2020 17:56
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