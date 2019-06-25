В "Укроборонпром" заявляють, що не купували запчастин за дев'ять млн гривень
Також завод взяв запчастини на зберігання в межах договору на 5,31 мільйона гривень. Всі запчастини придатні до використання, а метою зазначених операцій є збільшення запасів, які у подальшому мають використовувати для ремонту БТР-3ДА/, йдеться у повідомленні прес-служби підприємства, іформують в "Громадське".
"Наголошуємо, що усі запчастини та комплектуючі придбано виключно за обігові кошти підприємства. Не використано жодної гривні бюджетних коштів. Їх із самого початку не планувалося встановлювати у рамках ДОЗ на нові вироби. Тому згадані звинувачення виглядають абсурдними", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".
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