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Зеленський поговорив із Шольцом через провальне голосування у Бундестазі щодо поставок Taurus

14 березня 2024, 19:28
Зеленський поговорив із Шольцом через провальне голосування у Бундестазі щодо поставок Taurus
Володимир Зеленський
Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Під час розмови вони обговорили політичну, військову і гуманітарну ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на речника німецького федерального уряду Штеффена Гебештрайта.

У розмові з Шольцом Зеленський розповів про наслідки останніх російських атак і подякував уряду Німеччини за військову підтримку: за посилення протиповітряної оборони України. 

Шольц підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною і запевнив, що Берлін продовжить підтримувати Київ у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.

Український президент із канцлером ФРН домовились продовжувати конструктивний діалог, зокрема з метою глобальної підтримки мирного врегулювання.

Також Зеленський привітав затвердження Єврокомісією проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС, обговорив із Шольцом розвиток оборонної співпраці та підготовку до конференції з відновлення України в Берліні у червні цього року.

 
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