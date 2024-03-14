Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Під час розмови вони обговорили політичну, військову і гуманітарну ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на речника німецького федерального уряду Штеффена Гебештрайта.

У розмові з Шольцом Зеленський розповів про наслідки останніх російських атак і подякував уряду Німеччини за військову підтримку: за посилення протиповітряної оборони України.

Шольц підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною і запевнив, що Берлін продовжить підтримувати Київ у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.

Український президент із канцлером ФРН домовились продовжувати конструктивний діалог, зокрема з метою глобальної підтримки мирного врегулювання.

Також Зеленський привітав затвердження Єврокомісією проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС, обговорив із Шольцом розвиток оборонної співпраці та підготовку до конференції з відновлення України в Берліні у червні цього року.