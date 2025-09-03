Зеленський прибув до Данії на саміт із лідерами Північної Європи

Президент України також вже зустрівся з прем'єр-міністром Данії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 вересня, прибув до Данії, де проведе ряд зустрічей та переговорів з різними делегаціями.

Про це повідомляє TV2.DK.

За інформацією видання, літак Зеленського приземлився у аеропорті Копенгагена Каструп. Після посадки глава держави пересів у гелікоптер збройних сил Данії та направився на зустріч з представниками країн Північної Європи.

Повідомляється, що саміт пройде у резиденції прем'єр-міністра країни Метте Фредеріксен, що розташована північніше Копенгагена.

Президент України також вже зустрівся з прем'єр-міністром Данії. за даними ЗМІ, на зустріч разом із Зеленським прибула і значна частина його команди.

Президент Франції Емманюель Макрон проведе в четвер, 4 вересня, саміт "коаліції охочих", щоб продовжити обговорення питання про післявоєнні гарантії безпеки для України.

Зазначається, що участь у зустрічі, зокрема, особисто візьме президент України Володимир Зеленський. Низка інших лідерів приєднаються до саміту у віртуальному форматі.

Однією з головних тем зустрічі стануть подальші кроки з надання допомоги Україні. У заяві французької президентської адміністрації наголошується, що росія відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.