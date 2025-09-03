Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Данії на саміт із лідерами Північної Європи

03 вересня 2025, 12:58
Зеленський прибув до Данії на саміт із лідерами Північної Європи
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Президент України також вже зустрівся з прем'єр-міністром Данії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 вересня, прибув до Данії, де проведе ряд зустрічей та переговорів з різними делегаціями.

Про це повідомляє TV2.DK.

За інформацією видання, літак Зеленського приземлився у аеропорті Копенгагена Каструп. Після посадки глава держави пересів у гелікоптер збройних сил Данії та направився на зустріч з представниками країн Північної Європи.

Повідомляється, що саміт пройде у резиденції прем'єр-міністра країни Метте Фредеріксен, що розташована північніше Копенгагена.

Президент України також вже зустрівся з прем'єр-міністром Данії. за даними ЗМІ, на зустріч разом із Зеленським прибула і значна частина його команди.

Президент Франції Емманюель Макрон проведе в четвер, 4 вересня, саміт "коаліції охочих", щоб продовжити обговорення питання про післявоєнні гарантії безпеки для України.

Зазначається, що участь у зустрічі, зокрема, особисто візьме президент України Володимир Зеленський. Низка інших лідерів приєднаються до саміту у віртуальному форматі.

Однією з головних тем зустрічі стануть подальші кроки з надання допомоги Україні. У заяві французької президентської адміністрації наголошується, що росія відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

ДаніявізитВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється