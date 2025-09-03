Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

Також там пройдуть переговори "Коаліції охочих".

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для двосторонньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також участі в подальших переговорах у форматі"Коаліції охочих".

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Напередодні засідання "Коаліції охочих" президент Франції прийме Зеленського на робочу зустріч та офіційну вечерю в Єлисейському палаці.

У пресслужбі Єлисейського палацу наголосили, що обидва лідери обговорять поточну ситуацію в Україні, а також підтвердять непохитну підтримку Франції у прагненні до справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, що зранку Зеленський прибув до Данії на саміт із лідерами Північної Європи.