Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для двосторонньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також участі в подальших переговорах у форматі"Коаліції охочих".
Про це повідомляє агенція Укрінформ.
Напередодні засідання "Коаліції охочих" президент Франції прийме Зеленського на робочу зустріч та офіційну вечерю в Єлисейському палаці.
У пресслужбі Єлисейського палацу наголосили, що обидва лідери обговорять поточну ситуацію в Україні, а також підтвердять непохитну підтримку Франції у прагненні до справедливого і тривалого миру.
Нагадаємо, що зранку Зеленський прибув до Данії на саміт із лідерами Північної Європи.