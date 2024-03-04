Зеленський стикається з викликом у формуванні армії, невизначеність мобілізаційної стратегії піднімає хвилю тривоги серед громадян – WP

Питання щодо того, як поповнити лави ЗСУ стало для президента України та його команди одним із найсерйозніших викликів.

Нездатність Володимира Зеленського сформувати політичний консенсус щодо стратегії мобілізації — попри багатомісячні попередження про гостру нестачу підготовлених військовослужбовців на фронті — спричинила глибокі розбіжності в парламенті України й в ширшому сенсі в українському суспільстві. Це також призвело до того, що військові покладаються на безладні зусилля з набору солдатів, і посіяло паніку серед чоловіків призовного віку. Багато людей ховаються, побоюючись, що їх призвуть у погано оснащену армію, оскільки допомога Україні у Вашингтоні залишається в глухому куті.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

"Питання, як поповнити лави армії, поставило Зеленського, можливо, перед найсерйознішим викликом його керівництву з лютого 2022 року. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії — або принаймні згоди щодо того, скільки ще військ потрібно Україні — стала причиною звільнення Зеленським головнокомандувача ЗСУ Залужного в лютому, але новий головнокомандувач Олександр Сирський поки що не вніс жодної ясності", — пише The Washington Post.

Як зазначає видання, Сирському було доручено провести ревізію особового складу Збройних сил, щоб знайти більше придатних до бойових дій військовослужбовців. Українські законодавці кажуть, що відсутність єдиного меседжу від президента та військових додала плутанини щодо наступних кроків.

Уповноважений представник міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець каже, що громадяни призовного віку мають змиритися з тим, що "більше не час сидіти вдома". Як вважає Володимир Ар'єв депутат від партії "Європейська Солідарність" пріоритетом має бути "гарантія людям, які будуть мобілізовані на військову службу, що вони не будуть відправлені на передову без підготовки й без належного спорядження. Адже це дуже лякає людей і породжує недовіру до влади". Ярослав Юрчишин, народний депутат від партії "Голос", заявив, що законодавці шукають "відповідний механізм мотивації" для заохочення до призову, включаючи премії за знищення російської техніки та нові фінансові пільги для ветеранів.