Зеленський ввів проти росії нові санкції

Президент Володимир Зеленський ввів в дію нові санкції, що мають обмежити розвиток російських ударних дронів з елементами ШІ.

Про це стало відомо з указу №599/2025, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 серпня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", оприлюднив Офіс глави держави.

Згідно з документом, до цього санкційного списку влючені 39 фізичних осіб та 55 юридичних осіб з рф та Китаю.

Указ набрає чинності з дня його опублікування. У коментарі журналістам радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив , що росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту (ШІ), і цей процес треба сприймати серйозно. Він підкреслив, що ШІ у дронах підвищує автономність, точність і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора.

За словами Власюка, для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу в підготовленому санкційному пакеті.

Зокрема, як зауважив він, під санкції потрапив "Прогматік" – виробник БпЛА "Мікроб 10", малогабаритного FPV-дрона-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ.

"Розумні птахи", як уточнив Власюк, виробник БпЛА "Сорока", FPV-дрона-камікадзе з бойовим навантаженням до 3,5 кг., оснащений оптичною системою утримання цілі та здатний автоматично долати зони радіотіні й перешкоди РЕБ.

"Китайські компанії Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry – постачальники ключових компонентів для "Шахедів" та інших БпЛА: навігаційних приймачів, двигунів, маршрутизаторів, камер, мікросхем, транзисторів, резисторів та резонаторів", - зазначив він.

Також у списку Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб", який розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів (камери, радари тощо). Для цього залучаються значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО "ЦТШІ Нейролаб".

Під санкціями тепер Центр безпілотних систем та технологій – російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.

"Санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою. Україна послідовно працює з нашими партнерами, щоб синхронізувати ці та інші подібні санкції та посилити тиск на критичні елементи російського воєнного виробництва", - зазначив Власюк.