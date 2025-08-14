Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Стармером на Даунінг-стріт

14 серпня 2025, 12:21
Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Стармером на Даунінг-стріт
джерело president.gov.ua
Сторони проведуть переговори на тлі підготовки до важливого саміту США та рф.

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт, де зустрівся з главою уряду Кіром Стармером.

Про це повідомляє Sky News

Прем’єр і президент тепло привіталися — потиснули один одному руки, обійнялися та коротко поспілкувалися перед тим, як зайти до будівлі. Журналістам вони не коментували зустріч.

Подробиці переговорів наразі не розголошуються.

Зустріч відбулася напередодні запланованого саміту президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці, під час якого, за повідомленнями, обговорюватимуть можливість припинення вогню в Україні.

Зранку ми писали, що Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єром Британії

 
Володимир ЗеленськийКір Стармер

