Землетрус у Непалі забрав життя щонайменше 128 осіб, кількість жертв може зрости – Reuters

Цей землетрус став найбільшим за кількістю жертв з 2015 року.

Землетрус стався близько опівночі, коли люди спали. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Індії, Нью-Делі, за сотні кілометрів від неї.

Про це повідомляють The New York Times, Reuters.

Землетрус стався о 23:47. (18:02 GMT) з магнітудою 6,4, повідомив Національний сейсмологічний центр Непалу. Німецький науково-дослідний центр геонаук оцінив землетрус у 5,7, знизивши його з 6,2, тоді як Геологічна служба США оцінила його в 5,6.

Цей землетрус став найбільшим за кількістю жертв з 2015 року, коли внаслідок двох землетрусів у гімалайській країні загинули близько 9000 людей. Тоді цілі міста, багатовікові храми та інші історичні місця були перетворені на руїни, більше мільйона будинків було зруйновано, що коштувало економіці 6 мільярдів доларів.

Офіційні особи побоювалися, що кількість жертв землетрусу може зрости, оскільки вони не змогли встановити зв'язок із горбистою місцевістю поблизу епіцентру, приблизно за 500 км (300 миль) на захід від столиці Катманду, де також відчувалися поштовхи. У районі проживає 190 000 жителів, а села розкидані на віддалених пагорбах.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал вилетів у цей район у суботу вранці з командою армійських медиків із 16 осіб для спостереження за пошуком, порятунком і наданням допомоги, повідомили в його офісі.

Видання нагадує, що землетруси є частим явищем у Непалі.

Землетрус силою 7,8 балів у 2015 році забрав життя близько 9 000 людей і пошкодив близько мільйона будівель, завдавши збитків на мільярди рупій в одній з найбідніших країн Південної Азії.