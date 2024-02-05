Зміни на світовому ринку нафти: Підйом цін через геополітичні події та та українські атаки нафтооб'єктів

На території росії два українські ударні дрони завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу на півдні країни.

Світові ціни на нафту зросли у понеділок, 5 лютого, після різкого падіння минулого тижня. Нафта дорожчає, оскільки Вашингтон пообіцяв завдати подальших ударів по підтримуваним Іраном угрупованням на Близькому Сході, а українські безпілотники завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу на півдні росії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,5%, до 77,7 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI торгувалися на рівні 72,5 доларів за барель, піднявшись на 0,4%. Обидва еталонні індекси завершили минулий тиждень зниженням приблизно на 7%.

Інвестори, як і раніше, побоюються будь-якої ескалації близькосхідного конфлікту після того, як США сигналізували про подальші удари по підтримуваним Іраном угрупованням на Близькому Сході у відповідь на смертоносний напад на американські війська в Йорданії.

США також продовжили кампанію проти хуситів, що підтримуються Іраном в Ємені, завдавши в суботу 36 ударів по угрупованнях, чиї напади на транспортні судна порушили глобальні маршрути торгівлі нафтою, хоча постачання практично не постраждали.

"З огляду на те, що військові удари США не спрямовані проти Ірану, ми вважаємо, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом матимуть більш домінуючий ефект, тим самим знижуючи напруженість на Близькому Сході", - сказав аналітик із сировинних товарів Банку Співдружності Вівек Дхар.

"Нафтові ринки, ймовірно, відреагують, продовжуючи ігнорувати ризики перебоїв у постачаннях на Близькому Сході", - сказав аналітик із сировинних товарів Банку Співдружності Вівек Дхар, додавши, що це, ймовірно, утримає ф'ючерси на Brent нижче за 80 доларів за барель.

У п'ятницю Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення в ухиленні від санкцій та арештах, пов'язаних із мережею незаконного обігу нафти, яка фінансує іранський Корпус вартових ісламської революції.

Мін'юст США конфіскував понад 520 тисяч барелів іранської нафти, що підпадає під санкції на борту сирого танкера Abyss, що стояв на якорі в Жовтому морі на шляху до Китаю.

Бюджет Ірану передбачає продаж нафти на рівні 1,35 мільйона барелів на день протягом іранського року, що починається в березні 2024 року, що становить близько 1,3% від світових поставок у 103,5 мільйона барелів на добу, прогнозованих Міжнародним енергетичним агентством.

На території росії два українські ударні дрони завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу на півдні країни. Це остання із серії далеких атак на російські нафтові об'єкти, які призвели до скорочення експорту сировини з росії.

Lukoil, який володіє Волгоградським нафтопереробним заводом потужністю 300 тисяч барелів на добу, пізніше заявив, що завод нібито працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого два безпілотники СБУ вразили встановлення первинної переробки нафти НПЗ у Волгограді, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.