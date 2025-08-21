ЗСУ використовують понад 20 різних перехоплювачів дронів: подробиці

Чимало з цих дронів є мисливцями за ворожими ударними безпілотниками.

Міноборони України допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Окрім того, до експлуатації допущено вже понад 80 нових безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони – вітчизняного виробництва.

"Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження. Йдеться, зокрема, про дрони з оптоволоконним каналом управління та безпілотники-перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів", - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, серед інших пріоритетних завдань – максимально масштабувати виробництво найефективніших зразків озброєння.