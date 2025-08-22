Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зустріч путіна та Зеленського не запланована – Лавров

22 серпня 2025, 19:57
Зустріч путіна та Зеленського не запланована – Лавров
Фото: gettyimages.com
рф всіляко запевняє, що нібито готова до переговорів з Україною, однак постійно затягує цей процес

Міністр закордонних справ російської федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою кремля путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки "програми саміту".

Про це російський дипломат розповів в інтервʼю NBC News.

"путін готовий зустрітися з Зеленським, коли порядок денний саміту буде готовий, а цей порядок денний взагалі не готовий", – сказав він.
 
Лавров стверджує, що росія "продемонструвала певну гнучкість" і погодилася на кілька пунктів, запропонованих президентом США Дональдом Трампом після саміту на Алясці.
 
"Коли президент Трамп порушив ці питання на зустрічі у Вашингтоні… усім було дуже зрозуміло, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, мають бути прийняті, включаючи відмову від членства в НАТО, включаючи обговорення територіальних питань, а Зеленський сказав «ні» всьому", – додав глава МЗС.

 

