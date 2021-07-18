ФОТОДва поховання зрубної культури, доби пізньої бронзи, знайшла під час археологічних розкопок кургану поблизу села Комишувате, що у Маріупольському районі на Донеччині, наукова експедиція у складі викладачів та студентів Маріупольського державного університету.
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
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18 07 2021 16:38
Археологи знайшли на Донеччині два поховання зрубної культури
Похованого супроводжували два керамічних горщики. Один поруч із ним та один на перекритті поховань
Фото: suspilne.media
Про це повідомляє Суспільне.
Зокрема, знайдено поховання людини на лівому боці, головою на схід, що притаманне для зрубної археологічної культури.
Фото: suspilne.media
"Похованого супроводжували два керамічних горщики. Один поруч із ним та один на перекритті поховань", — пояснює Сергій Небрат. "У кургані доби пізньої бронзи таких поховань два. Їх виявили на території між селами Стародубівка та Комишувате. Колись тут у степах жили скотарі", - розповів заступник начальника археологічної експедиції Сергій Небрат.
Фото: suspilne.media
"Як правило зрубних поховань кілька. Може бути до десятка поховань в одному кургані. Але ми навіть здивувались, коли починали розкопки, що тільки два поховання було виявлено. Вони за рядом ознак виокремлюються, і можна припустити, що це поховання, так би мовити, лідерів того часу – вождів", — додав археолог.
Фото: suspilne.media
Поряд із кам’яною могилою, яку називають циста, знайдено й інше поховання, а також горщик та м’ясну їжу, яку поклали в могилу, рештки дерев'яної чаші з бронзовим окуттям. Це доволі рідкісна знахідка.
Фото: suspilne.media
Археологічна експедиція триває третій тиждень. У ній беруть участь викладачі та студенти Маріупольського державного університету.
Фото: suspilne.media
Свої знахідки археологи відправлять на дослідження антропологам. Вони визначать вік, стать та хвороби померлих. Потому кістки зберігатимуть у музеї університету.
Фото: suspilne.media
Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині, на території історико-культурного заповідника "Більськ", під час археологічної експедиції відкрили унікальне дитяче поховання ІV ст. до н. е.
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