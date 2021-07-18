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18 07 2021 16:38

Археологи знайшли на Донеччині два поховання зрубної культури

Похованого супроводжували два керамічних горщики. Один поруч із ним та один на перекритті поховань
Два поховання зрубної культури, доби пізньої бронзи, знайшла під час археологічних розкопок кургану поблизу села Комишувате, що у Маріупольському районі на Донеччині, наукова експедиція у складі викладачів та студентів Маріупольського державного університету.
Археологи знайшли на Донеччині два поховання зрубної культури Фото: suspilne.media
Про це повідомляє Суспільне.
 
Зокрема, знайдено поховання людини на лівому боці, головою на схід, що притаманне для зрубної археологічної культури.
 

Фото: suspilne.media
 
"Похованого супроводжували два керамічних горщики. Один поруч із ним та один на перекритті поховань", — пояснює Сергій Небрат. "У кургані доби пізньої бронзи таких поховань два. Їх виявили на території між селами Стародубівка та Комишувате. Колись тут у степах жили скотарі", - розповів заступник начальника археологічної експедиції Сергій Небрат.
 

Фото: suspilne.media
 
"Як правило зрубних поховань кілька. Може бути до десятка поховань в одному кургані. Але ми навіть здивувались, коли починали розкопки, що тільки два поховання було виявлено. Вони за рядом ознак виокремлюються, і можна припустити, що це поховання, так би мовити, лідерів того часу – вождів", — додав археолог.
 

Фото: suspilne.media
 
Поряд із кам’яною могилою, яку називають циста, знайдено й інше поховання, а також горщик та м’ясну їжу, яку поклали в могилу, рештки дерев'яної чаші з бронзовим окуттям. Це доволі рідкісна знахідка.
 

Фото: suspilne.media
 
Археологічна експедиція триває третій тиждень. У ній беруть участь викладачі та студенти Маріупольського державного університету.
 

Фото: suspilne.media
 
Свої знахідки археологи відправлять на дослідження антропологам. Вони визначать вік, стать та хвороби померлих. Потому кістки зберігатимуть у музеї університету.
 

Фото: suspilne.media
 
Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині, на території історико-культурного заповідника "Більськ", під час археологічної експедиції відкрили унікальне дитяче поховання ІV ст. до н. е.
 
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