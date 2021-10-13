Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
13 10 2021 17:23

Біля узбережжя Болгарії затонуло судно з отруйним вантажем карбаміду

"Грінпіс" висловив обурення халатністю влади Болгарії та попередив про можливі незворотні наслідки для навколишнього середовища
Турецьке судно "Vera Su", що налетіло на скелі в північній частині болгарського узбережжя Чорного моря, затонуло.
Біля узбережжя Болгарії затонуло судно з отруйним вантажем карбаміду Фото: Kustbevakningen

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На борту корабля знаходяться 3000 тонн карбаміду, що може викликати екологічну катастрофу в заповіднику Каліакра, де мешкають багато охоронюваних морських птахів і морські види, що перебувають під загрозою зникнення.

Фото: Європейська правда

"Моторний відсік вантажного корабля затоплений. У корпусі судна є дірки. Судно більше не можна врятувати, а тільки вжити заходів з видалення затонулого майна", - сказав капітан Венцислав Іванов, виконавчий директор Болгарської морської адміністрації.

Раніше в той же день судно оглянули водолази. Вони виявили, що воно застрягло на морському дні, і мало шансів зрушити його з місця.

Болгарська влада сподівається увійти у вантажний відсік, щоб видалити карбамід, але операція ускладнюється поганою погодою. 

Корабель застряг на кам'янистому березі 20 вересня в гарну погоду. За версією влади, черговий член екіпажу заснув. Протягом шести днів не проводилося ніяких рятувальних операцій, попри небезпеку для навколишнього середовища.

"Грінпіс" висловив обурення халатністю влади Болгарії та попередив про можливі незворотні наслідки для навколишнього середовища.

При попаданні в море у високій концентрації карбамід викликає швидке цвітіння фітопланктону, який виробляє токсин, небезпечний для морського життя, включаючи морських птахів. Накопичуючись, він також може поставити під загрозу життя людини при вживанні риби або морепродуктів.

Читайте також: Мармурове море знаходиться на межі екологічної катастрофи

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.