ФОТОКомпанія Huawei зареєструвала у Всесвітньому відомстві інтелектуальної власності новий смартфон з екраном, що згортається.
Фото: Gizchina
Фото: GizchinaПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 08 2021 12:37
Huawei запатентувала смартфон-планшет з гнучким дисплеєм
Смартфон базуватиметься на гнучкому дисплеї POLED на пластиковій підкладці
Фото: Gizchina
Про це повідомляє Gizchina.
Смартфон базуватиметься на гнучкому дисплеї POLED на пластиковій підкладці.
Для вирівнювання екрану при розгортанні використовуватиметься спеціальний опорний механізм на основі магнітів.
Фото: Gizchina
Після повного розгортання смартфон зможе функціонувати як маленький планшет. Багатомодульна камера з вертикальним розташуванням елементів буде розташована в задній частині корпусу.
Фото: Gizchina
На патентних ілюстраціях зображено три оптичні одиниці, але теоретично конфігурація може бути різною.
На жаль, поки оригінальний смартфон існує тільки на папері. Якщо він з'являється на комерційному ринку, пристрій ймовірно називатиметься Mate X Rollable.
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