Huawei запатентувала смартфон-планшет з гнучким дисплеєм

Компанія Huawei зареєструвала у Всесвітньому відомстві інтелектуальної власності новий смартфон з екраном, що згортається.

Смартфон базуватиметься на гнучкому дисплеї POLED на пластиковій підкладці

Смартфон базуватиметься на гнучкому дисплеї POLED на пластиковій підкладці.

Для вирівнювання екрану при розгортанні використовуватиметься спеціальний опорний механізм на основі магнітів.



Фото: Gizchina



Після повного розгортання смартфон зможе функціонувати як маленький планшет. Багатомодульна камера з вертикальним розташуванням елементів буде розташована в задній частині корпусу.



Фото: Gizchina Фото: Gizchina

На патентних ілюстраціях зображено три оптичні одиниці, але теоретично конфігурація може бути різною.

На жаль, поки оригінальний смартфон існує тільки на папері. Якщо він з'являється на комерційному ринку, пристрій ймовірно називатиметься Mate X Rollable.