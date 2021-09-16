На Херсонщині археологи знайшли піч віком понад тисячу років

Працівники Національного заповідника "Хортиця" під час досліджень на території пам’ятки Кам’янська Січ знайшли господарську піч, збудовану понад тисячу років тому.

Цей рік приніс багато цікавого матеріалу, серед якого речі козацького побуту – глиняні люльки, гончарний посуд, скло, металеві речі та ін. Винайдені речі поширюють уявлення про козацтво та його побут наприкінці XVIII ст. Про них ми розкажемо трохи згодом

Таку новину оприлюднив у Фейсбуці Національний заповідник "Хортиця" , передає Укрінформ.

"Цього року на ерозійній ділянці берега Каховського водосховища, в південній частині мису Стрілка, було винайдено об’єкт, який попередньо можна датувати часами Середньовіччя, початком існування Київської Русі. Об’єкт, який частково втрачено руйнаційними процесами берегоутворення, виявився господарською піччю. Близько 1000 років тому ця піч використовувалась для приготування їжі, причому раціон давніх рибалок складався переважно з м’яса птиці та риби, про що свідчить заповнення господарських ям навколо печі", - йдеться у дописі.

На Херсонщині знайшли стародавню піч / Фото: facebook.com/n.z.hortica

За словами науковців, піч мала колоподібний вигляд з трохи сплющеною верхівкою. Її основа була щільно викладена з місцевого вапнякового каменю та обмазана глиною. Піч використовувалась тривалий час, про що свідчать три виявлені спроби відремонтувати її нижню частину - під.

У коментарі кореспонденту агентства, завідувач інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника "Хортиця" В'ячеслав Зайцев уточнив, що піч знайшли наприкінці серпня в с. Республіканець Бериславського району Херсонщини.

"Цей рік приніс багато цікавого матеріалу, серед якого речі козацького побуту – глиняні люльки, гончарний посуд, скло, металеві речі та ін. Винайдені речі поширюють уявлення про козацтво та його побут наприкінці XVIII ст. Про них ми розкажемо трохи згодом", - додали співробітники заповідника.

Як і в минулі роки, експедиція мала охороно-дослідницький характер. Пам’ятка національного значення "Кам'янська Січ" перебуває в аварійному стані. Тому, за словами науковців, важливо кожен рік проводити моніторинг стану руйнації, запобігати знищенню важливих в культурному та історичному сенсі об’єктів.