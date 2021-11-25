Perseverance добув іще один зразок каменя на Марсі

Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance добув іще один зразок каменя на Червоній планеті.

Камінь настільки гарний, що я вдруге взяв його зразок. Запечатав вже свою п’яту пробірку з іншим шматочком цієї цікавої породи

Про це повідомляється на сторінці апарата у Tвіттері.

"Камінь настільки гарний, що я вдруге взяв його зразок. Запечатав вже свою п’яту пробірку з іншим шматочком цієї цікавої породи", – йдеться у повідомленні.

Фото: twitter.com/NASAPersevere

Зазначається, що марсохід бере два зразки того каменя, який є ціллю з «високим рівень пріоритетності» для NASA.

Перший зразок каменя, який містить мінерал олівін зеленого забарвлення, був зібраний ще минулого тижня.

Фото: twitter.com/NASAPersevere

Як повідомлялося, марсохід Perseverance доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року.

Одне з його завдань – зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.