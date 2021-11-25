ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОМарсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance добув іще один зразок каменя на Червоній планеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
25 11 2021 10:53
Perseverance добув іще один зразок каменя на Марсі
Камінь настільки гарний, що я вдруге взяв його зразок. Запечатав вже свою п’яту пробірку з іншим шматочком цієї цікавої породи
Фото: NASA`s Mars Exploration Program
Про це повідомляється на сторінці апарата у Tвіттері.
"Камінь настільки гарний, що я вдруге взяв його зразок. Запечатав вже свою п’яту пробірку з іншим шматочком цієї цікавої породи", – йдеться у повідомленні.
Фото: twitter.com/NASAPersevere
Зазначається, що марсохід бере два зразки того каменя, який є ціллю з «високим рівень пріоритетності» для NASA.
Перший зразок каменя, який містить мінерал олівін зеленого забарвлення, був зібраний ще минулого тижня.
Фото: twitter.com/NASAPersevere
Як повідомлялося, марсохід Perseverance доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року.
Одне з його завдань – зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.
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