Пухлину мозку вперше вдалося зменшити за допомогою магнітного шолома

Завдяки сміливості цього пацієнта, ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі

"Завдяки сміливості цього пацієнта, ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі", - заявив нейрохірург Девід С. Баскін.

Гліобластома є рідкісною формою раку. Пухлина швидко росте в головному мозку або стовбурі головного мозку і майже завжди призводить до смерті.

У травні 2018 року 53-річний пацієнт звернувся до лікаря з приводу "зміненого психічного стану". При медогляді у нього було виявлено велику пухлину. Вже через місяць того ж року пацієнту зробили операцію з видалення гліобластоми, але, на жаль, пухлина продовжувала зростати, попри лікування.

Оскільки традиційні методи лікування вже не допомагали, лікарі дозволили пацієнту випробувати магнітний шолом.



Фото: ScienceAlert

Процес лікування тривав впродовж 36 днів. За словами вчених, за цей час гліобластома зменшилася на 31%, а у пацієнта покращилася мова й когнітивні функції.



Фото: ScienceAlert

Процес із лікування був припинений через смерть пацієнта, оскільки він впав і пошкодив голову.

Зазначається, що сам шолом оснащений трьома потужними постійно обертальними магнітами, які генерують коливання магнітного поля.

Вчені виявили, що магнітне поле порушує перенесення електронів у серії реакцій, які мітохондрії використовують для виробництва хімічної енергії, яка живить людські клітини.

Проте, саме це порушення має місце лише у присутності певних підсилюючих метаболізм компонентів, що виробляються клітинами пухлини, і таким чином зруйновані клітини гліобластоми відмирають

Як повідомлялося, вченим з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вдалося підтвердити гіпотезу про те, що під час відсутності нагороди або під час її очікування дофамін - "гормон задоволення" періодично викидається, створюючи мотивацію для активних дій.