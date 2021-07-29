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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
29 07 2021 13:22

Пухлину мозку вперше вдалося зменшити за допомогою магнітного шолома

Завдяки сміливості цього пацієнта, ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі
Учені з Х'юстонської методистської лікарні (США) змогли зменшити прогресування ракової пухлини в людини завдяки використанню прототипа магнітного шолома.
Пухлину мозку вперше вдалося зменшити за допомогою магнітного шолома Фото: vsezdorovo.com
Про це повідомляє ScienceAlert.
 
"Завдяки сміливості цього пацієнта, ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі", - заявив нейрохірург Девід С. Баскін.
 
Гліобластома є рідкісною формою раку. Пухлина швидко росте в головному мозку або стовбурі головного мозку і майже завжди призводить до смерті.
 
У травні 2018 року 53-річний пацієнт звернувся до лікаря з приводу "зміненого психічного стану". При медогляді у нього було виявлено велику пухлину. Вже через місяць того ж року пацієнту зробили операцію з видалення гліобластоми, але, на жаль, пухлина продовжувала зростати, попри лікування.
 
Оскільки традиційні методи лікування вже не допомагали, лікарі дозволили пацієнту випробувати магнітний шолом.
 

Фото: ScienceAlert
 
Процес лікування тривав впродовж 36 днів. За словами вчених, за цей час гліобластома зменшилася на 31%, а у пацієнта покращилася мова й когнітивні функції.
 

Фото: ScienceAlert
 
Процес із лікування був припинений через смерть пацієнта, оскільки він впав і пошкодив голову.
 
Зазначається, що сам шолом оснащений трьома потужними постійно обертальними магнітами, які генерують коливання магнітного поля.
 
Вчені виявили, що магнітне поле порушує перенесення електронів у серії реакцій, які мітохондрії використовують для виробництва хімічної енергії, яка живить людські клітини.
 
Проте, саме це порушення має місце лише у присутності певних підсилюючих метаболізм компонентів, що виробляються клітинами пухлини, і таким чином зруйновані клітини гліобластоми відмирають
 
Як повідомлялося, вченим з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вдалося підтвердити гіпотезу про те, що під час відсутності нагороди або під час її очікування дофамін - "гормон задоволення" періодично викидається, створюючи мотивацію для активних дій.
 
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