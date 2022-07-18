російські командири керувалися при вторгненні в Україну картами минулого століття – СБУ

Частина російських командирів під час вторгнення в Україну користувалися картами минулого століття, на яких узагалі були відсутні Салтівський житловий масив та водосховища.

Слідчі Служби безпеки України встановили, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року. Про це свідчать документи загарбників, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Управління СБУ в Харківській області.

"Слідчі Служби безпеки України встановили, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року. Про це свідчать документи загарбників, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

"На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янське і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - зазначають у відомстві.

Хоча карти мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році, додають в СБУ.



Правоохоронцям відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу рф на чолі з полковником зс рф Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації рф. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування "найсучаснішими картами", виготовленими нібито за допомогою "найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів".

Як повідомлялося, 138-а гвардійська мотострілецька бригада рф, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.