Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
Своїх сил та комунальних служб, схоже, буде замало, тому Садовий попросив про допомогу і жителів міста.
Про це Садовий написав у себе на Facebook, повідомляє "Громадське".
Вже зранку 8 лютого, за його словами, в місті випало понад 30 сантиметрів снігу.
"Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно та побут", - заявив він.
Садовий наголосив, що він разом із родиною розчистив територію біля будинку, і зробити так може кожен.
За декілька годин очільник Львова написав новий пост, у якому закликав усіх небайдужих містян долучитись до прибирання вулиць.
"Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Так виглядає, що снігопад не вщухатиме", - зазначив він.
Сам Садовий разом із працівниками мерії також вийшов з лопатою та іншими інструментами прибирати сніг.
Мер Львова Андрій Садовий (ліворуч) разом із працівниками мерії прибирає сніг, Львів, 8 лютого 2021 року
Фото: Міськрада Львова
Працівники мерії Львова прибирають сніг, Львів, 8 лютого 2021 року
Фото: Міськрада Львова
Депутати міськради отримали повідомлення з закликом долучитися до прибирання.
Фото:: Facebook Наталія Шелестак
Нагадаємо, що сьогодні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки у західних областях України.
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