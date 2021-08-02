Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що в снігопаді в місті насамперед винен він, тому міський голова взяв лопату й пішов його прибирати.

Своїх сил та комунальних служб, схоже, буде замало, тому Садовий попросив про допомогу і жителів міста.

Про це Садовий написав у себе на Facebook, повідомляє "Громадське".

Вже зранку 8 лютого, за його словами, в місті випало понад 30 сантиметрів снігу.

"Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно та побут", - заявив він.

Садовий наголосив, що він разом із родиною розчистив територію біля будинку, і зробити так може кожен.

За декілька годин очільник Львова написав новий пост, у якому закликав усіх небайдужих містян долучитись до прибирання вулиць.

"Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Так виглядає, що снігопад не вщухатиме", - зазначив він.

Сам Садовий разом із працівниками мерії також вийшов з лопатою та іншими інструментами прибирати сніг.