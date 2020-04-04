У Китаї вшанували померлих від коронавірусу (фоторепортаж)
Про це повідомляє BBC, передає "Громадське".
О 10:00 за Пекіном (5:00 за Києвом) люди по всьому Китаю 3 хвилини стояли нерухомо. Усі були в масках.
Потім у пам'ять про померлих засигналили автомобілі, потяги та кораблі, а також запустили сигнал повітряної тривоги. По всій країні приспустили прапори.
З початку епідемії у Китаї померли 3 326 пацієнтів. Загалом у країні було зафіксовано 81 639 інфікованих, однак 76 755 пацієнтів вже одужали.
Перші випадки коронавірусу виявили в китайському місті Ухань. Першою пацієнткою з коронавірусом вважають продавчиню креветок на місцевому ринку морепродуктів, яка інфікувалась 11 грудня.
Нагадаємо, що пандемія коронавірусу у світі значно вплинула на економічну ситуацію. Всесвітня продовольча програма від ООН прогнозує, що криза тільки загострюватиметься. У світі можливий масштабний голод.
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