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04 04 2020 11:00

У Китаї вшанували померлих від коронавірусу (фоторепортаж)

Усі були в масках
Люди по всьому Китаю вранці 4 квітня вшанували померлих від коронавірусу трихвилинним мовчанням.
У Китаї вшанували померлих від коронавірусу (фоторепортаж) Reuters

Про це повідомляє BBC, передає "Громадське".

О 10:00 за Пекіном (5:00 за Києвом) люди по всьому Китаю 3 хвилини стояли нерухомо. Усі були в масках.

Потім у пам'ять про померлих засигналили автомобілі, потяги та кораблі, а також запустили сигнал повітряної тривоги. По всій країні приспустили прапори.

З початку епідемії у Китаї померли 3 326 пацієнтів. Загалом у країні було зафіксовано 81 639 інфікованих, однак 76 755 пацієнтів вже одужали.

Перші випадки коронавірусу виявили в китайському місті Ухань. Першою пацієнткою з коронавірусом вважають продавчиню креветок на місцевому ринку морепродуктів, яка інфікувалась 11 грудня.

Нагадаємо, що пандемія коронавірусу у світі значно вплинула на економічну ситуацію. Всесвітня продовольча програма від ООН прогнозує, що криза тільки загострюватиметься. У світі можливий масштабний голод.

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