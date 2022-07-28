ФОТОЛікарі Першого медоб’єднання Львова спільно з французьким кардіохірургом Філіпом Менаше провели трансплантацію стовбурових клітин тернополянину з серцевою недостатністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 07 2022 10:14
У Львові вперше провели трансплантацію стовбурових клітин
Усе пройшло успішно. Пацієнт почувається добре
Фото: Перший ТМО Львова
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба медзакладу.
"Трансплантацію стовбурових клітин пацієнту з серцевою недостатністю методом Putting Stem Cell to epicardium було вперше проведено на Західній Україні в нашому Першому медоб’єднанні Львова. Зробити це нам допоміг французький кардіохірург Філіп Менаше", - зазначається у повідомленні.
В лікарні уточнюють, що 69-річний мешканець Тернопільської області останні два роки скаржився на задишку, болі в ділянці серця та набряки нижніх кінцівок. Спеціалісти Центру серця та судин встановили діагноз: ішемічна хвороба серця, багатосудинне ураження коронарних артерій та недостатність аортального клапана важкого ступеня. Єдиним виходом для порятунку життя було хірургічне втручання.
Лікарі відділення кардіохірургії та трансплантації серця виконали шунтування коронарних артерій та протезування аортального клапана. А з метою пришвидшення регенерації серцевого м'яза хворому додатково застосували новітню методику Putting Stem Cell to epicardium: імплантували стовбурові клітини за допомогою спеціального біоматрикса з активаторами їхнього росту. Цю частину операції допоміг провести Філіп Менаше. Самі ж клітини було взято з кісткового мозку грудини пацієнта.
"Усе пройшло успішно. Пацієнт почувається добре", - додають в медоб’єднанні.
Філіп Менаше — кардіохірург, один з небагатьох, хто почав досліджувати клітинну терапію для лікування серцевої недостатності. Професор торакальної та серцево-судинної хірургії в Університеті паризького декарта, керівник відділення хірургії серцевої недостатності Hôpital Europeen Georges Pompidou та директор лабораторії INSERM, яка займається клітинною терапією серцево-судинних захворювань.
Як повідомляли раніше, 26 липня в у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі (ЗУСДМЦ) Львова вперше провели аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині.
Фото: Перший ТМО Львова
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