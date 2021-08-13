Україна провела національну паралімпійську збірну до Токіо

Ви – наша гордість та слава нашого спорту, нашої країни України, нашої волі та духу. Кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у церемонії взяли Президент Володимир Зеленський та дружина глави держави Олена Зеленська, спортсмени – члени паралімпійської збірної, тренери та спортивна громадськість.

"Ви – наша гордість та слава нашого спорту, нашої країни України, нашої волі та духу. Кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей", - сказав Президент.











Проводи збірної України на XVI Літні Паралімпійські ігри в Токіо/Фото: president.gov.ua

Він також перепросив за те, що раніше жодного разу керівництво держави не проводжало національну паралімпійську збірну команду. "Я, чесно кажучи, вважаю, що це сором, але ви бачите, що ми потрохи це виправимо. Для мене та для моєї дружити бути тут – це честь", - додав він.

За словами Зеленського, за ці роки під час літніх та зимових ігор паралімпійська збірна вже здобула майже 400 медалей.

24 серпня 2021 року розпочинаються XVІ літні Паралімпійські ігри – сьомі за рахунком для національної паралімпійської збірної команди.

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу будуть змагатися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту (у тому числі 2-х дебютних).

Для національної паралімпійської збірної команди України, яка буде представлена 143 спортсменами (у тому числі 5 спортсменів-лідерів), символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в день 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання першої золотої паралімпійської медалі національною паралімпійською збірною командою України.

Національна паралімпійська збірна команда зразка 2021 року братиме участь у Токіо-2020 у 15 із 22 видів спорту, представлених на Паралімпійських іграх. Зокрема, бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.

Національна паралімпійська збірна команда України на Паралімпійських іграх матиме значущі ознаки саме національної команди, що обумовлено широким представництвом спортсменів практично з усіх областей України. Найбільш численее представництво спортсменів у складі збірної команди України з Дніпропетровської області – 13,5%, Рівненської області – 8,7% та Харківської області –8,1%.