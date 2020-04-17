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17 04 2020 16:40

В Ужгороді розквітли стовбури дерев

"Цьогоріч у місті, окрім сакур та магнолій, розпустилося юдине дерево"
В обласному центрі Закарпаття навесні, крім сакур, можна насолодитися цвітінням унікального дерева.
В Ужгороді розквітли стовбури дерев Фото: Туристичний бренд Закарпаття/Facebook

Про це пише Туристичний бренд Закарпаття, передає УКРІНФОРМ.

"Ужгород вміє дивувати! Цьогоріч у місті, окрім сакур та магнолій, розпустилося юдине дерево. Цвітіння дерева – це видовище унікальне. Дерево цікаве тим, що квіти вкривають його стовбур і гілки. Напевно, не часто таке можна побачити",  – йдеться в повідомленні.  

Зазначається, що знайти дерево можна в Ужгороді на вулиці Великий Ґалаґов, а також біля будівлі Закарпатської ОДА, на площі Дружби народів, біля історично-культурного центру та Набережній Незалежності.

Нагадаємо, що Закарпатські гіди 18 квітня проведуть віртуальну екскурсію містами, де зараз квітне сакура.

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ТЕГИ: Ужгород

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