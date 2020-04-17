ВІДПОЧИНОК ФОТОВ обласному центрі Закарпаття навесні, крім сакур, можна насолодитися цвітінням унікального дерева.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
17 04 2020 16:40
В Ужгороді розквітли стовбури дерев
"Цьогоріч у місті, окрім сакур та магнолій, розпустилося юдине дерево"
Фото: Туристичний бренд Закарпаття/Facebook
Про це пише Туристичний бренд Закарпаття, передає УКРІНФОРМ.
"Ужгород вміє дивувати! Цьогоріч у місті, окрім сакур та магнолій, розпустилося юдине дерево. Цвітіння дерева – це видовище унікальне. Дерево цікаве тим, що квіти вкривають його стовбур і гілки. Напевно, не часто таке можна побачити", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що знайти дерево можна в Ужгороді на вулиці Великий Ґалаґов, а також біля будівлі Закарпатської ОДА, на площі Дружби народів, біля історично-культурного центру та Набережній Незалежності.
Нагадаємо, що Закарпатські гіди 18 квітня проведуть віртуальну екскурсію містами, де зараз квітне сакура.
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