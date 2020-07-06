Ілон Маск прокоментував вибух прототипу Starship

Судячи з усього, справа була в несправності так званої пупкової системи - місця з'єднання самої ракети з системами наземного обслуговування

На думку глави SpaceX Ілона Маска, вибух прототипу космічного корабля Starship під час статичних вогневих випробувань викликаний проблемами із засобами наземного обслуговування корабля.

Про це він сказав в коментарі журналісту Reuters Джоуї Рулетту, повідомляє Naked Science, зазначає "Укрінформ".

"Невелика перевірка швидкого роз'єднання в результаті обернулася великою проблемою", - підсумував Маск.

Судячи з усього, справа була в несправності так званої пупкової системи - місця з'єднання самої ракети з системами наземного обслуговування. Пупкова система відповідає за завантаження палива, нагнітання тиску і передачу телеметричних даних з апарату. Також механізми швидкого роз'єднання відповідальні за можливість швидкого розчеплення, що дозволяє Starship злітати.

Найбільш ймовірна версія того, що сталося в тому, що замість контрольованого відкачування палива з ракети у підземний резервуар рідкий метан почав розпорошуватися на всі боки і миттєво спалахнув. SN4 став уже четвертим прототипом перспективного космічного корабля, який був знищений під час випробувань за минулі півроку. Проте цей демонстратор раніше успішно витримав 13 різних тестів.

30 травня SpaceX досягла історичного успіху, відправивши на своєму кораблі Crew Dragon двох астронавтів на МКС. А ось попередній день, 29-е число, став для компанії не настільки успішним: при статичних вогневих випробуваннях двигуна вибухнув прототип космічного корабля Starship. Інцидент стався на приватному космодромі компанії в Бока-Чіка, штат Техас.

Фото: Хабр

Фото: Хабр

Starship - пілотований космічний корабель нового покоління, який незабаром повинен замінити всі існуючі космічні системи і ракети, розроблені у SpaceX. Він буде складатися з багаторазового стартового щабелю SuperHeavy та інтегрованого другого ступеню у різних модифікаціях. Вага корисного навантаження Starship - близько 100 тонн.

Апарат під кодовим позначенням SN4 на початку травня вже успішно проходив вогневі випробування. Однак 29-го числа його двигун пропрацював лише кілька секунд, після чого демонстратор технологій був знищений потужним вибухом.

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