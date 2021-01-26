Корабель для міжпланетних подорожей: SpaceX проводив трансляцію запуску Starship SN9

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, який за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, запланувала сьогодні здійснити запуск дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Очікується, що Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить "стрибок" на 12,5 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту, повідомляє "Економічна правда".

Дороги довкола космодрому SpaceX перекриті до 2:00 26 січня за київським часом, а отже запуск варто очікувати в цей проміжок часу.

Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас.

В Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Винахідник додав, що "скоро" на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 - ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо, що SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики