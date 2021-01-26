Корабель для міжпланетних подорожей: SpaceX проводив трансляцію запуску Starship SN9
Очікується, що Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить "стрибок" на 12,5 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту, повідомляє "Економічна правда".
Дороги довкола космодрому SpaceX перекриті до 2:00 26 січня за київським часом, а отже запуск варто очікувати в цей проміжок часу.
Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас.
В Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".
Винахідник додав, що "скоро" на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.
В Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 - ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".
Нагадаємо, що SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики
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