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Корабель для міжпланетних подорожей: SpaceX проводив трансляцію запуску Starship SN9

Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас
Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, який за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, запланувала сьогодні здійснити запуск дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.
Корабель для міжпланетних подорожей: SpaceX проводив трансляцію запуску Starship SN9 SpaceX

Очікується, що Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить "стрибок" на 12,5 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту, повідомляє "Економічна правда".

Дороги довкола космодрому SpaceX перекриті до 2:00 26 січня за київським часом, а отже запуск варто очікувати в цей проміжок часу.

Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас.

В Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Винахідник додав, що "скоро" на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 - ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо, що SpaceX здійснила наймасштабніший запуск в історії космонавтики

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26 01 2021 10:41
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