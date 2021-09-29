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На Канарах почали з'являтися токсичні хмари через контакт лави з водою

Існують також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обрушитися
Лава вулкана на іспанському острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану, викликавши появу хмар токсичного газу під час контакту з водою.
На Канарах почали з Фото: ВВС
Про це повідомляє ВВС.
 
Зокрема, розпечений потік досяг води в районі Плая-Нуева. Внаслідок контакту лави та води відбувається хімічна реакція за участю хлору. За даними науковців, токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров'я жителів - викликати подразнення шкіри та очей, вплинути на органи дихання.
 
 
Існують також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обрушитися.
 
Як повідомлялося, сотні будинків було зруйновано після виверження вулкана Кумбре Вʼєха на Канарських островах 19 вересня. Було евакуйовано близько 6000 осіб. 27 вересня виверження припинилося.
 
Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.
 
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29 09 2021 09:51
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