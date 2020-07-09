ЗДОРОВ'Я ВІДЕОМінстр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає кількість госпіталізованих через зараження коронавірусом. У зв'язку з цим він вважає, що треба підготувати додаткові ліжка для хворих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Степанов: треба підготувати ще 15 тисяч ліжок для хворих на коронавірус
"Окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас є, в зв'язку зі зростанням кількості хворих, ми вважаємо, що треба почати готувати ще в певній кількості ліжка для хворих, в залежності від регіону"
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
За словами міністра, в деяких регіонах заповненість ліжок складає близько 60-65%.
"Також, я думаю, що МОЗ найближчим часом видасть доручення. Окрім тих 35 тисяч ліжок, які в нас є, в зв'язку зі зростанням кількості хворих, ми вважаємо, що треба почати готувати ще в певній кількості ліжка для хворих, в залежності від регіону. Я думаю треба підготувати ще порядка 15 тисяч ліжок", - заявив він.
Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.
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