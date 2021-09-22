ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОВлада грецького міста Трікала почала тестувати дрони для доставки ліків у віддалені регіони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції почали тестувати дрони для доставки ліків
Технології можуть дати реальні рішення для реальних проблем, які ми маємо. Сьогодні ми перевозили ліки з аптеки, завтра це може бути транспортування ліків для допомоги в екстреному випадку
Фото: www.ekathimerini.com
Про це повідомляє Ekathimerini.
Червоний дрон із чотирма роторами пролетів 3 кілометри із Трікали, що на північному заході Греції, до Лептокарії.
Всього безпілотник здійснив дві зупинки - коли приземлився біля аптеки та у полі одного з фермерів.
"Технології можуть дати реальні рішення для реальних проблем, які ми маємо. Сьогодні ми перевозили ліки з аптеки, завтра це може бути транспортування ліків для допомоги в екстреному випадку", - заявив мер Трікали Дімітріс Папастерджію.
Чиновники заявили, що проєкт із доставки дронами є надзвичайно важливим під час пандемії COVID-19, адже він, зокрема, націлений на обслуговування людей з проблемами мобільності.
Як повідомлялося, дрон австралійської компанії Infravision зміг розплутати електрокабелі, що знаходилися у віддаленій та недоступній частині електромережі на півночі Сіднея.
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22 09 2021 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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