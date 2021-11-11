Вулкан на Канарах: другий потік лави досяг Атлантичного океану

Після зіткнення лави з водою утворюється водяна пара з частинками соляної кислоти, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини

Через сім тижнів після початку виверження вулкана на канарському острові Ла-Пальма ще один потік лави досяг моря.

Кадри з острова показав телеканал RTVE, повідомляє "Європейська правда".

Розплавлена ​​порода, температура якої становить близько 800-900 градусів за Цельсієм, розлилася розжареними каскадами на пляж у Гірресі, а звідти потрапила до Атлантичного океану.

Влада попередила, що після зіткнення лави з водою утворюється водяна пара з частинками соляної кислоти, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини.

Всі будинки навколо пляжу були евакуйовані протягом кількох останніх тижнів через загрозу, що створюється повільним просуванням потоків лави.

Набагато більший потік лави досяг моря наприкінці вересня і з того часу сформував новий півострів, площа якого вже становить понад 40 гектарів.

Тим часом військовий корабель ВМС Іспанії "Кастілья" розпочав свою місію з доставки робітників морем для збору врожаю з бананових плантацій, які стали недоступними звичайними маршрутами через лаву.

З вівторка до ранку середи було зареєстровано 113 землетрусів магнітудою до 3,9 на глибині близько 30 кілометрів.

З початку виверження вулкана лава зруйнувала або пошкодила понад 2700 будівель, і близько 7000 людей змушені були залишити свої будинки.

Майже 1000 гектарів покрито шаром лави, що охолола, завтовшки в кілька метрів. Це відповідає приблизно 1400 футбольним полям.