Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"

У рамках проекту "iGeneration - покоління, що примножує", iPress.ua поспілкувався із засновником YouControl Сергієм Мільманом – економістом за освітою, бізнесменом та водночас громадським активістом.

Сергій Мільман розповідає, що з семи років почав грати в економічні ігри. Зізнається, що на кожен день народження дарували такі ігри. Згодом, пристрасть до віртуального менеджерства переросла у реальність, а продуктом кропіткої роботи став сервіс на основі відкритих даних YouControl.

Що конкретно спонукало Вас до створення YouControl?

"Спершу я працював офіс-менеджером у компанії "СКС", але досить швидко зростав кар'єрно і став виконавчим директором. Це була компанія, яка займалася логістикою, і власне я займався організацією бізнес-процесів, масштабування бізнесу. Одна з проблем, яка згодом мала продовження в YouControl, – проблема з ненадійними контрагентами. У нас через ненадійних бізнес-партнерів була проблемна дебіторська заборгованість і щорік вона зростала. Мені ж постійно доводилося пояснювати власнику бізнесу, чому вона зростає, чому ці проблеми виникають. Вони ж є нормальні, тому що, коли ти працюєш з великою кількістю бізнес-партнерів, це стається постійно. Хтось з них тебе та й підводить. Тоді я почав задаватися питанням, як це вирішити.

Пізніше, коли пішов з того бізнесу, вирішив по-іншому підійти до вирішення проблеми. Якщо раніше я намагався оцінювати бізнес-партнерів за наявною інформацією всередині компанії, то згодом вже оцінював за рахунок інформаційного сліду, який вони залишають по собі в Інтернеті, або державних реєстрах. Це набагато ширша інформація. Коли я почав цим займатися, мені в певній мірі допомагали закони, які приймала українська влада. Це і Закон "Про доступ до публічної інформації", який відкрив величезну купу реєстрів для нас. Ним можна користуватися для того, щоб по-різному оцінювати те середовище, в якому ми перебуваємо. Якщо аналізувати і створювати на основі цих рішень якісь продукти, то виходять прекрасні речі. Це і оцінка стану повітря та доріг, можливість моніторингу тих же держзакупівель, можливість контролю органів влади і т.д. Коли почали відкривати всі ці реєстри, ми з колегами почали аналізувати їх, обробляти і зрозуміли, що можна зробити дуже цікавий продукт, який дозволить за хвилину перевірити компанії, і давати відповідь, чи варто з ними працювати, чи ні. У такий спосіб бізнесмен уникає всіх проблем, які можуть виникнути в майбутньому", - розповідає засновник YouControl.



Сергій Мільман. Фото надане YouControl

Сергій Мільман зауважує, що підприємець під час створення свого бізнесу знаходить певну кількість контрагентів, які приводять його до успіху. Водночас, бізнесмен може даремно витратити багато часу на партнерів, які йому апріорі не дадуть жодного прибутку, а лише додадуть проблем. Якщо він укладає угоду з ненадійними бізнес-партнерами, то згодом втрачає час, щоб повернути гроші, щоб вирішити проблеми, які виникли.

"Цього всього можна уникнути. З YouControl бізнесмен обходить це все і потрапляє в те середовище, яке йому потрібне. Наприклад, бізнесмену потрібні вигідні партнери. Він оцінив різних, обрав серед них вигідних і працює з ними".

У такому випадку, відзначає Сергій, бізнесмену потім не треба ходити в суди і намагатися повернути гроші.

"Саме завдяки аналізу великої сукупності інформації ми знайшли рішення, яке дозволяє за хвилину побачити інформацію про компанію і сформувати певне враження про неї. Чи хочете ви з нею працювати, чи варто її уникнути, тому що потім можуть бути серйозні наслідки".

"Робота з великою кількістю даних абсолютно ненудна річ", - переконує Сергій Мільман.

За його словами, шукати інформацію надзвичайно цікаво. Там паче, що YouControl - це автоматизована система. Водночас, за словами засновника системи, все ж є певні реєстри, які обробляються аналітиками перед тим, як будуть завантажені в систему. Здебільшого це через те, що вони поганої якості - з помилками, або незручним форматом.

Як саме відбувається перевірка?

"Ми маємо певні правила, за якими перевіряємо інформацію й оперативно дізнаємося, наскільки дані валідні, чи можна їх використовувати відразу, чи треба їх все-таки перевірити. Наприклад, це простий тест на валідність коду ЄДРПОУ. Він повинен відповідати певним правилам - мати вісім цифр. Те ж саме є в інших типах інформації", - пояснює Сергій.

Сергій Мільман каже, що в даних можуть "поїхати" якісь колонки, "а такі ситуації виникають дуже часто". Тобто розпорядник даних може викласти інформацію, де є певні проблеми. Аналітики YouControl намагаються проаналізувати інформацію перед тим, як завантажити в систему, щоб бути впевненим, що немає помилок.

"Був кумедний випадок, коли ми зіставляли дані з двох реєстрів ДФС. Ми послали запит за однією компанією у два реєстри ДФС і отримали дані по різних компаніях. Ми виявили, що раніше вони з 10 до 11 години видавали невалідні дані. Бізнесмен міг отримати інформацію про податковий борг, якого в нього насправді немає. Виходить, що вони показували борг за іншу компанію. У цей момент у них відбувалися технічні роботи, про які вони досить часто не попереджають", - розповідає засновник YouControl.

"Ще була ситуація, коли з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб зникла компанія "Житомирські ласощі". Один з користувачів YouControl моніторив цю компанію. Наш моніторинг автоматично сповіщає про будь-які зміни у всіх держреєстрах. І користувач побачив, що "Житомирські ласощі" просто зникли. А, як це просто може зникнути компанія? Він задав мені це питання і я почав зв'язуватися з працівниками у Facebook та кепкувати з них. Виходить, що в YouControl інформація про "Житомирські ласощі" є, а в державних реєстрах немає.

Через 2-3 дні інформація про них з'явилася, а за тиждень знову зникла. Згодом з’ясувалося, що в той момент відбувалося рейдерське захоплення. Це було не раптове зникнення, а сплановане, тому що, як тільки це відбулося, то банки перестали проводити будь-які платежі цієї компанії і вона опинилися на межі банкрутства. Саме для цього й потрібен незалежний ресурс. Щоб не було можливості якомусь можновладцю випливати і щось видаляти з власної волі", - заявляє Сергій.

Виходить, що бізнесменам постійно потрібно відстежувати ці зміни?

"Бізнесмен аналізує щодня. У нього є постачальники, замовники і бізнес-партнери. У системі YouControl їх можна розбити на категорії та налаштувати. Користувачеві приходять повідомлення. Наприклад, у цього постачальника змінився директор, засновник, чи з’явилося якась судове рішення. Я підписаний на нашу компанію та партнерів. Якщо я бачу, що в когось починаються проблеми, то можу зателефонувати і запитати: "Друже, у тебе все нормально? Яка в тебе ситуація? Чому це відбулося?" Якщо мене це не влаштовує – я просто припиняю співпрацю.

Є різні підходи. Якщо бізнесмену треба інформація, щоб дізнатися, чи варто йому мати справу з певною компанією, - підходить модуль досьє. YouControl має досьє на кожну компанію: користувач відкрає його, за хвилину оцінює і вирішує, чи працювати з цією компанією далі. Коли бізнесмен починає співпрацювати, все змінюється. Він повинен постійно відслідковувати зміни, щоб знати все першим. Не тоді, коли партнери подали на банкрутство, а зараз, щоб прийняти зважене рішення та щось змінити, щоб наслідки його не стосувалися!", - говорить Сергій Мільман.

Чи можуть підприємці вносити завідомо неправдиву інформацію?

"Бізнесмени можуть вказувати неправильну інформацію про реєстрацію. Дуже часто вони цим користуються, тому що на сьогодні немає жодної відповідальності за це. Ми проводили майстер-класи для журналістів, щоб навчити їх працювати із системою YouControl. У нас був кейс – це підприємці, які реєстрували комерційні компанії за адресами комунальних підприємств. Назва абсолютно збігалась з комунальним підприємством. Єдине, що відрізнялося, - у них була інша організаційно-правова форма. Не комунальне підприємство, а ТОВ. Все інше збігалось. Далі вони розсовували квитанції громадянам на оплату ремонту, котрий звісно не збирались робити".



Фото надане YouControl

Як Вам вдалося продавати безкоштовну інформацію?

"Це запитання нам задають з першого дня. Я можу відповісти запитанням: навіщо ви купуєте хліб, якщо можна знайти зерно? Навіщо ви їздите в таксі, якщо можна купити колеса, двигун, зібрати машину і дістатися будь-куди? Тобто YouControl - це не просто відкриті дані, це не просто агрегатор даних. Цим ми відрізняємося від наших конкурентів. На сьогодні це аналіз агрегованих даних. Тобто дані не просто збираються за хвилину, вони в цей час ще обробляються та аналізуються. Користувач отримує вже стислу інформацію – найголовніше зі всього і в такому вигляді, який не забирає у нього багато часу. Ви витратите декілька діб, щоб вручну зібрати інформацію та систематизувати її", - наполягає Сергій.

За його словами, на сторінці YouControl такого типу інформація відкрита для всіх користувачів і не обов'язково платити. Також, YouControl можна використовувати безкоштовно, адже після реєстрації ресурс пропонує тариф Open data. Відповідно до нього користувач отримує дані з 22 реєстрів і користується ними безкоштовно. Якщо у бізнесмена більш серйозні вимоги до перевірки, то він може купити ліцензію на доступ до системи. Окрім того Сергій Мільман каже, що YouControl призначений е лише для перевірки компаній. Підприємці можуть знаходити нових партнерів за різними фільтрами. Користувач може зробити рейтинг за областю, різними видами діяльності, показниками, відібрати список з 25 найкращих компаній та вибрати нового партнера.

Серед головних конкурентів YouControl значаться такі компанії як Opendatabot і CONTRAGENT. Сергій Мільман вважає, що YouControl виграє у них, мабуть, тому, що його компанія з’явилися трішки раніше. "Можливо, ми відчули щось, певний подих свіжого повітря і відкритих даних та почали працювати з цією темою у 2013 році. На сьогодні у нас найбільша кількість даних агрегована в системі і є цікаве напрацювання в аналітиці, гарні модулі, візуалізації зв'язків", - каже засновник YouControl.

Водночас, як зазначає Сергій, сьогодні є різні продукти, тому бізнесмени можуть обирати, що їм подобається більше, яка система для перевірки контрагентів краща. "Ринок уже формується. Крім систем, про які я вже сказав, є компанії, які менш відомі. Це більш закриті системи, про які знає менша кількість людей. Таким чином маємо 7-8 гравців. Більше того, вони працюють досить давно", - розповідає бізнесмен.

Ще однією перевагою YouControl можна назвати те, що Сергію Мільману вдалося створити популярний ресурс за допомогою якого можна з одного боку перевіряти, а з іншого – це модель соціального підприємства, "коли завдяки бізнесу фінансується розвиток ресурсу, а журналісти та громадські активісти цю систему безкоштовно використовують, щоб завдяки розслідуванням робити бізнес-середовище прозорим та конкурентним".

"Це вигідно чесному бізнесу. Чесний бізнес незацікавлений, щоб величезні держзакупівлі відходили фіктивним компаніям. Навпаки, вони потребують конкуренції. Те, що роблять громадські журналісти, це дуже вигідно комерційним організаціям. Зменшення рівня корупції завжди призводить до економічного росту", - вважає засновник YouControl.

Хто найчастіше купує інформацію?

"На сьогодні це приблизно 5 тисяч комерційних клієнтів. Найбільший попит це банківський сектор - близько 60% банків співпрацює з YouControl. Це також великі компанії, які мають понад 1000 контрагентів. Сьогодні підключається і середній бізнес, тому що, який сенс витрачати час на дзвінки якомусь знайомому та питати, чи можна співпрацювати з цією людиною, якщо можна самостійно знайти ці дані. Змінилося взагалі уявлення про доступність інформації. Це добре, тому що років 4-5 тому для того, щоб дізнатися, чи варто працювати з компанією, потрібно було чекати два тижні, щоб хтось тобі відповів і знайшов інсайдерську інформацію. А зараз бізнесмен ні від кого не залежить, а сам це відкриває і дивиться", - говорить Сергій Мільман.



Сергій Мільман. Фото надане YouControl

Як YouControl працює з іноземними компаніями, які заходять на український ринок?

"Якщо бізнесмен хоче вести бізнес в Україні, то він має відкрити тут компанію. Якщо він реєструє компанію, то її можна знайти в YouControl. Якщо компанія хоче знайти партнерів в Україні, то для їх послуг у нас є англомовна версія системи.

До речі, багато представництв, консульств, посольств використовують нашу систему і надають її тим компаніям, які намагаються вийти на український ринок. Це один з наших теперішніх напрямків. Ми хочемо, щоб з Україною працювало набагато більше компаній. Для цього треба, щоб ці компанії отримували достатньо інформації про контрагентів в Україні. Зараз постійно збільшується товаропотік і зовнішньоекономічна діяльність із західною Європою. Тому ми вдосконалюємо продукт, щоби західні компанії могли з легкістю перевіряти українських гравців і швидко знаходити партнерів", - резюмував засновник YouControl.

Окрім того, якщо хтось із українських гравців, з яким плануєте співпрацювати іноземна компанія, засвітився в загальновідомих Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks ця інформація так само є в YouControl, як і будь-які міжнародні чи українські санкції.

Сергій Мільман зізнається, що YouControl прагне бути найбільшою компанією, щоб у них були дані всіх реєстрів. На сайті YouControl є інструмент, який називається "Список реєстрів", куди зібрані посилання на всі платні та безкоштовні реєстри України та світу. YouControl проаналізував ці реєстри та описав їх.

"Тобто, якщо користувач не можете знайти інформацію в YouControl про контрагента, наприклад, з Кенії, то він може в YouControl щонайменше знайти джерело цієї інформації. Він просто обере потрібну країну і побачить, які є реєстри по ній. Далі вже йому потрібно перейти на цей реєстр і подивитися інформацію".

Чи сприяє YouControl зникненню нечесних гравців на ринку?

"Незважаючи на те, що ми не правоохоронний орган, ми бачимо реальні зміни, оскільки постійно спілкуємося з клієнтами і отримуємо хороші новини. Результатом використання системи є численні випадки, коли заощаджувалися десятки мільйонів гривень і активи вчасно рятувались від рейдерського захоплення"

Другий позитивний момент, коли підприємці уникають співпраці із шахраями. Наприклад, одна з компаній уникла співпраці із шахраями на півмільйона завдяки перевірці в YouControl. Вони дізналися, що в потенційних партнерів є багато судових рішень, що вони незаконно використовують чужу відому торгову марку, намагалися видати себе за неї та отримати послуги у розстрочку, не сплативши за них. Це стало відомо завдяки тому, що YouControl бачить інформацію не тільки про одну компанію, а зв’язки з іншими. Аналізуючи таку інформацію підприємець помічає реальні токсичні ознаки. До прикладу, компанія, яка до вас звернулася, може бути "білою-пухнастою", але її засновник замішаний в судах. Тоді бізнесмен розуміє, що це не "біла-пухнаста" компанія, а токсична, співпраця з якою може закінчитися проблемами".

"Якщо брати соціальний напрямок, то тут теж є величезні досягнення. Ми підключили понад 300 громадських активістів, представників медіа, розслідувачів, і вже у вільному доступі є більше 2 тис. економічних розслідувань, а в реєстрі судових рішень є навіть кілька десятків вирокі по певних розслідуваннях, здійснених за допомогою YouControl. Є зрушення і ми бачимо, що цей пазл розслідування склався завдяки нам. Ми доклали певних зусиль і зміни відбуваються: знімають корупційних чиновників з посад, використовують систему, щоб перевіряти детективів НАБУ, перевіряють суддів, виявляти зв’язки депутатів з бізнесом. Після розслідувань громадяни зможуть, обираючи наступний раз депутатів, взяти до уваги цю інформацію. Це гарний спосіб проти популізму. Ці результати в певній мірі відповідь на запитання, чому у нас все гарно виходить – тому що нас мотивують успіхи!", - заявляє Сергій.



Сергій Мільман. Фото надане YouControl

За його словами, YouControl вдалося вийти на такий високий рівень через натхнення від того, що команда займаємося корисною справою. Він розповідає, що YouControl постійно отримує позитивні відгуки: "продовжуйте", "ви дуже класні", "ви робите класні речі", "це дуже потрібно суспільству". Засновник YouControl каже, що через натхнення доводиться працювати не 8 годин, а 24 і не п’ять днів, а сім.

"Наш успіх - це на 99% досягнення команди, тому що вони палають цією темою не менше, аніж я", - говорить Сергій Мільман.

23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників YouControl. Того ж дня, СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави". 27 грудня 2017 року СБУ оголосила підозру Сергію Мільману. Але вже у лютому ГПУ закрила провадження проти Сергія, хоча слідчі дії проти компанії досі проводяться і доводиться відстоювати свою честь та гідність у судах.

Кому, на Вашу думку, це могло бути вигідно?

"Щодо зацікавленості важко сказати, тому що багато зацікавлених (посміхається).

Перший рік, коли ми почали працювати, ми отримували погрози кожен день, у тому числі фізичної розправи: телефоном, електронними повідомленнями, погрози судових позовів. Коли до нас прийшла СБУ, а я нагадаю, нас звинуватили спершу в тому, що ми розповсюджуємо якесь програмне апаратне забезпечення російського виробництва, яке збирає негласну інформацію. Повна нісенітниця, тому що, по-перше, ми українська компанія і працюємо в Україні, по-друге, ми не реалізуємо програмне забезпечення російського виробництва, а зареєстровану торгову марку в Україні. По-третє, ми не збираємо негласно цю інформацію, а публічно стверджуємо, що ми це робимо і збираємо ми відкриті дані, а не секретну інформацію.

Рік СБУ тужилася-тужилася і хотіла нас у чомусь звинуватити і висунули мені звинувачення вже по іншій статті – несанкціонований доступ до відкритих державних реєстрів. Причому їх абсолютно не турбувало, що дані відкриті! Вони навіть перелік цих відкритих реєстрів у цій постанові опублікували. Це викликало і сміх, і подив, тому що держава підтримує напрямок відкритих даних: Президент ініціював закон "Про доступ до публічної інформації", прем’єр постійно каже про необхідність розвитку цієї сфери. Але правоохоронці не читають закони, не цікавляться новаціями у сфері відкритих даних, вони абсолютно не цікавляться законом "Про доступ до публічної інформації", та постановою Кабміну про відкриті дані і це звинувачення ігнорувало ці закони, ґрунтувалося на тих нормах, які вказані в законах…

Тобто нас звинувачували в тому, що вказано в законі "Про доступ до публічної інформації": розповсюдженні з комерційною метою, зборі цієї інформації, отриманих даних в автоматичному режимі. Можна цитувати закон і ти не зрозумієш, чи це закон, чи обвинувальний вирок. Тоді ми ініціювали участь у комітеті у Верховної Ради і порушили це питання, щоб пояснити правоохоронцям закон. Також, відреагувала прокуратура, яка проаналізувавши все, зрозуміла, наскільки це сфальсифікована справа. Першим наслідком стала догана прокурору. Що цікаво, нещодавно був суд, де прокурор намагалася скасувати її, однак Вищий Адміністративний суд повністю залишив її в силі. Відтак прокурор, який допустив усі ці порушення щодо YouControl, буде покараний. Так само відбувається розслідування НАБУ щодо слідчого, який проводив дії щодо YouControl і щодо того ж таки прокурора. На сьогодні є постанова про закриття підозри прокуратури щодо мене, але продовжується слідство СБУ щодо YouControl. Я ж впевнений, що злочинці, які все це розкрутили, будуть знайдені".

Сергій Мільман розповідає, що його команда вже не боїться нових рейдів, тому що живе в цій реальності рік. Він не користується телефоном, а спілкується через месенджер у Facebook. Усі комп'ютери компанії закриптовані, а працівники не користуються офлайн програмами. YouControl має багато різних цікавих правил, які використовує для того, щоб убезпечити себе на випадок рейду.



Сергій Мільман. Фото надане YouControl

"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволені нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися. Саме тому ми будуємо абсолютно прозорий бізнес і, коли будуть відбуватися якісь ситуації з СБУ, чи кимось іншим, ми публікуватимемо та говоритимемо про це і будемо відкривати цю інформацію та запрошуватимемо усіх, щоб не було жодних питань! Я впевнений, що це не остання атака на YouControl. Я знаю, що СБУ незацікавлена, щоб ми порушили її монополію на розповсюдження інформації. Багато було натяків про те, що там не всі задоволені цією ситуацією. Всі знають, що вони довгий час торгували інформацією, а сьогодні цієї можливості вже немає", - резюмував засновник YouControl.

Сергій Мільман не вважає, що у такий спосіб YouControl "прикрив" бізнес СБУ.

"До них продовжують звертатися і вони, мені здається, виконують ці комерційні замовлення. Але потік, напевно, зменшився, тому що величезна кількість інформації стала відкритою. Раніше ця монополія була пов'язана в першу чергу з тим, що ці дані були закриті. І доступ до них мали в першу чергу правоохоронці. Вони користувалися цим правом для того, щоб монетизувати його.Я розумію, якщо ти вважаєш, що державна влада це твій бізнес, то ти можеш бути незадоволений таким станом речей".

"Якщо аналізувати висловлювання слідчого, чи прокурора, які вони робили в ході судового засідання, стає зрозуміло, що вони живуть за законами КДБ. Вони навіть в судах опираються на закони 1992-94 років. Вони вважають, що влада тільки існує для них, що закони тільки для них. Ми вважаємо, що можемо це змінити. На сьогодні країна змінилася і це вже не їх країна, не їх монополія, це суспільно важлива інформація і вона буде відкритою", - переконує Сергій.

Сергій Мільман відзначає, що підприємництво в Україні нестабільне, тому кожен повинен постійно бути готовим до всіх змін. Водночас він не хоче думати про те, що в Україні почнуть закривати дані. За його словами, це буде величезна кількість втраченого часу для людей та країни загалом. "Створити інфраструктуру, мотивувати команди працювати з відкритими даними – на це треба роки. На сьогодні цей процес вже запущено. Фактично закрити дані буде кроком назад…".

Кому може бути вигідно, щоб дані стали закриті?

"Ті, хто сам заробляє на цій інформації та ніяк не може попрощатись зі своєю монополією. Раніше можна було отримати дані про компанії лише у співробітників СБУ. Тепер вони є у загальному доступі, на їх основі створюються сервіси. Тепер бізнес може без звернення до силових органів вирішувати проблеми".

"Я сподіваюся, що дані будуть відкриватися і надалі, їх якість буде покращуватися. Сподіваюся, що уряд буде робити ставку на це, тому що це прогнозований успіх. Відкриті дані дають серйозний економічний ефект для країни, що підтверджують дослідження експертів", - говорить Сергій Мільман.

Засновник YouControl наполягає, що державі невигідно робити відкриті державні реєстри платними. За його словами, ефект від безкоштовних відкритих даних на піввідсотка ВВП вищий, а це приблизно 11 млрд грн. "Тому, якщо в Мін'юсті будуть казати, що платні реєстри вигідно – це не так. Це невигідно".

Як оцінюєте бізнес-атмосферу в Україні?

"Я вважаю, що ситуація однозначно постійно стає кращою, тому що ми з вами розвиваємося, розвиваються технології, я впевнений, що розвивається і культура з освітою, незважаючи на те, що наші депутати не полюбляють цю галузь. На сьогодні у нас відкрита величезна кількість даних, які суспільство може використовувати для того, щоб модернізуватися, щоб підвищувати ефективність роботи органів влади, і це не можна не помічати. На мій погляд, у нас величезний плюс, що стали відкриті держзакупівлі і є можливість моніторити їх. Відкрилися реєстри, які дозволяють аналізувати наявність ліцензій. Йдеться не лише про перевірку контрагентів, але й, наприклад, де купити квартиру. Якщо ви хочете купити в місті, де нормальна екологія, де вам не погрожують, ви проаналізуєте вже існуючі сайти, побачите інформацію і оберете те, що вам потрібно.

Трішки погано те, що ці зміни відбуваються повільніше, аніж нам того б хотілося. У нас після "Революції Гідності" була ейфорія, що ми вже в Європі. Але Європа має настати в першу чергу в голові. Ми маємо самі прийняти рішення, що ми хочемо жити по-іншому, банально прибирати у своїх під’їздах, створювати якісь продукти, які покращуватимуть життя не тільки нам, але й нашим співгромадянам. Якщо ми змінимо цей підхід і об’єднаємося довкола досягнення якоїсь конкретної мети, то ми в значній мірі пришвидшимо ці реформи. Усі політики - це люди, яких ми обираємо і вони все-таки чують нас, якщо ми цього хочемо".

Ким Ви сьогодні бачите себе: бізнесменом, чи громадським активістом?

"Це не можна розділяти. Нецікаво просто сидіти на ринку і щось торгувати та не думати, що ти не змінюєш світ на краще. Якщо ти торгуєш на ринку, ти повинен зробити це таким чином, щоби люди розуміли, що ти робиш це для них. І будь-який підприємець – це громадський активіст. Він змінює світ. Він використовує для цього свої власні ресурси, залучає певні ресурси, він намагається масштабувати цей успіх. YouControl це два в одному. Це соціальне підприємництво, це справа, яка дозволяє змінити світ на краще. Якщо ми хочемо цю справу зберегти, якщо ми хочемо цей успіх масштабувати, ми маємо створити ефективну бізнес-модель, бо треба знайти фінансування. Ми свого часу обрали шлях, щоб мати самофінансування, не отримувати грошей від людей, які потім зможуть тиснути на нас і вимагати прибрати якусь інформацію, чи залишити. Можливість самофінансування – це незалежність, можливість показувати ту інформацію, яка є об’єктивною, яка є офіційною. Тобто отримувати задоволення від свого бізнесу".



Фото надане YouControl

Можна сказати, що YouControl вже окуповується?

"Так, ми створили бізнес-модель, яка окуповується, яка дає можливість нам розвиватися. Те, що ми заробляємо, ми вкладаємо в розвиток і ми розуміємо, що це правильно, оскільки компанія росте. Ми хочемо збільшити свою присутність на українському ринку. Ми розуміємо, якщо наш вплив збільшиться в значній мірі, то і відповідно кількість шахраїв зменшиться. Зменшиться кількість корупціонерів за рахунок того, що більше журналістів використовуватимуть YouControl. Стане менше неблагонадійних забудовників, якщо люди будуть перевіряти, в кого збираються купити квартиру. Така послуга відкриває людині очі на те, що скоріш за все, вона не отримаєш житло в тому районі і їй не варто ризикувати…"

Сергій Мільман відзначає, що найближчі плани YouControl бути успішними в Україні, а далі почати підкорювати світ. Своїм завдання він вбачає розвивати YouControl, "тому що це дуже класний проект і прекрасна команда".

За словами Сергія, YouControl може конкурувати на інших ринках за кордоном.

"Ми розуміємо, що YouControl кращий за певні продукти, наприклад, за той самий Company Check. YouControl набагато кращий за інших саме за якістю надання інформації. Я впевнений, що ми зробимо те саме на даних Великобританії, США, чи будь-якої іншої країни. Ми зможемо зайняти там серйозну долю на ринку і суспільство відчує нашу присутність, тому що ми масштабуватимемо не просто бізнес-модель, а соціальну модель".

Успіхом Сергій Мільман вважає займатися та палати улюбленою справою, оточити себе людьми, які тобі приємні, які теж залюбки займаються цією справою, і створювати користь людям, які вас оточують.

Виступ Сергія Мільмана на iForum-2018 про відкриті дані і їх вплив на життя звичайного IT-підприємця Миколи: