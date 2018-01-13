1,5 тис іноземцям заборонили перетинати кордон України через поїздки до анексованого Криму

Вже від початку 2018 року виявлено 30 осіб, які незаконно відвідували Крим

У 2017 році в'їзд в Україну заборонили для 1 500 іноземців, у тому числі сотням артистів і діячів культури.

"Протягом 2017 року складено майже 2,3 тисячі адмінпротоколів за ст. 204-2 КУпАП за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Крім того, прийнято майже 1500 рішень про заборону в'їзду в Україну іноземним громадянам за такі порушення, у тому числі більше сотні артистам та діячам культури", - йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби.

Від початку 2018 року виявлено 30 осіб, які незаконно відвідували Крим. Одна з порушниць була зупинена в п'ятницю, 12 січня, в аеропорту "Київ". Жінка прилетіла в Україну з Мінська. Однак, як стало відомо прикордонникам, вона відвідувала півострів з порушенням українського законодавства. Пасажирка була відправлена назад, їй заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Також 810 осіб перебувають під підозрою з цієї ж причини.

Відзначено, що в'їзд на територію тимчасово окупованого Криму через закриті Україною пункти пропуску передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність за ст. 332-1 КК або ст. 204-1 і ст. 204-2 КУпАП.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року на кордоні розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни.

27 грудня 2017 року Україна запустила тестовий режим біометричного контролю на кордоні з Росією.

Біометричний контроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти.