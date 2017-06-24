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27 багатоповерхівок у Великій Британії не пройшли перевірку на пожежну безпеку

Загалом перевірили 600 багатоповерхових будівель
У Великій Британії 27 багатоповерхових житлових комплексів не пройшли перевірку на пожежну безпеку, проведену після масштабної пожежі в будинку Grenfell Tower.
27 багатоповерхівок у Великій Британії не пройшли перевірку на пожежну безпеку Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

"Департамент громад повідомив, що 27 житлових комплексів не пройшли тест починаючи від Лондона на південному-сході до Манчесетра на півночі та Плімута на південно-західному узбережжі", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом було проведено перевірку 600 багатоповерхових будівель.

У п'ятницю ввечері житловий комплекс на 800 квартир на півночі Лондона було евакуйовано після того як пожежна інспекція визнала його небезпечним.

Нагадаємо, 14 червня у 24-поверховому будинку Grenfell Tower сталася пожежа, в результаті якої 79 людей загинули або вважаються зниклими.

Поліція підтвердила, що це не було підпалом.

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24 06 2017 20:30
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