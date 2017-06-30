51% українців не підтримують візовий режим з Росією, – РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.
"Більшість населення України – 51% – не підтримує можливого впровадження візового режиму з Російською Федерацією, підтримують – 33%, 16% – свого ставлення на визначили", – повідомляють у фонді.
З усіх регіонів України найбільша підтримка візового режиму в західному – 60%, у решті переважає негативне ставлення: у центральному регіоні підтримують візовий режим з РФ – 28%, у південному – лише 14%, у східному – 20%.
Організатори дослідження зазначають, що негативне ставлення до можливого візового режиму пов'язано з тим, що 51% жителів України мають родичів, друзів, які проживають у Росії.
Візити українців до Росії та росіян до України значно зменшилися. Так, за останні роки приймали гостей із Росії лише 14% українців, а в Росії за останні три роки побували 8% українців.
Опитування здійснювалося з 9 по 13 червня 2017 року за фінансової підтримки програми "Матра" Посольства Королівства Нідерландів. Опитано 2018 респондентів в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.
У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.
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