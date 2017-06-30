51% українців не підтримують візовий режим з Росією, – РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

У всіх регіонах, крім західного, переважає негативне ставлення до візового режиму з РФ

Понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

"Більшість населення України – 51% – не підтримує можливого впровадження візового режиму з Російською Федерацією, підтримують – 33%, 16% – свого ставлення на визначили", – повідомляють у фонді.

З усіх регіонів України найбільша підтримка візового режиму в західному – 60%, у решті переважає негативне ставлення: у центральному регіоні підтримують візовий режим з РФ – 28%, у південному – лише 14%, у східному – 20%.

Організатори дослідження зазначають, що негативне ставлення до можливого візового режиму пов'язано з тим, що 51% жителів України мають родичів, друзів, які проживають у Росії.

Візити українців до Росії та росіян до України значно зменшилися. Так, за останні роки приймали гостей із Росії лише 14% українців, а в Росії за останні три роки побували 8% українців.

Опитування здійснювалося з 9 по 13 червня 2017 року за фінансової підтримки програми "Матра" Посольства Королівства Нідерландів. Опитано 2018 респондентів в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.