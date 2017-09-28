93% курдів проголосували за незалежність Курдистану від Іраку
7 % виступили проти, пише BBC.
Загалом участь в референдумі взяли понад 3,3 млн людей, що становить приблизно 72% виборців.
Лідер іракських курдів Масуд Барзані заявив, що підсумки голосування не призведуть до негайного оголошення незалежності, адже як раніше вже повідомлялося, референдум має рекомендаційний характер, але його результати мають відкрити двері для переговорів.
Курдські лідери переконані, що тепер у них є мандат на ведення переговорів із Багдадом про відокремлення.
Нагадаємо, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.
Наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.
Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа