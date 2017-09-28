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93% курдів проголосували за незалежність Курдистану від Іраку

Курдські лідери переконані, що тепер у них є мандат на ведення переговорів із Багдадом про відокремлення
За даними виборчої комісії іракського Курдистану, 93% з усіх, хто проголосував, віддали свої голоси за незалежність цієї автономної території.
93% курдів проголосували за незалежність Курдистану від Іраку Фото: EPA/UPG

7 % виступили проти, пише BBC.

Загалом участь в референдумі взяли понад 3,3 млн людей, що становить приблизно 72% виборців.

Лідер іракських курдів Масуд Барзані заявив, що підсумки голосування не призведуть до негайного оголошення незалежності, адже як раніше вже повідомлялося, референдум має рекомендаційний характер, але його результати мають відкрити двері для переговорів.

Курдські лідери переконані, що тепер у них є мандат на ведення переговорів із Багдадом про відокремлення.

Нагадаємо, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.

Наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.

Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

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28 09 2017 10:43
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