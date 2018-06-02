Адвокат Саакашвілі подав касацію на відмову у додатковому захисті
Про це Руслан Чорнолуцький написав на своїй сторінці у Facebook.
"Такий процесуальний крок дозволяє йому й надалі легально перебувати в Україні та є підставою для продовження Міхеілу Саакашвілі довідки про звернення за захистом", - пояснив адвокат.
Крім того, Чорнолуцький повідомив про касаційну скаргу ДМС в Київській області.
"З цього моменту їм заборонено вчиняти будь-які дії з видворення Міхеіла Саакашвілі. Підкреслю, що згідно діючого законодавства, підставою для продовження терміну дії довідки є копія касаційної скарги з штампом суду про прийняття скарги, або копія постанови суду про відкриття провадження у справі належним чином оформленою судовою повісткою", - наголосив він.
Далі надані документи долучають до особової справи особи, яка просить додаткового захисту.
"Наголошую, доки триватиме розгляд судових справ та поданої касаційної скарги, держава не може вдаватись до жодних спроб по видворенню Міхеіла Саакашвілі. Таким чином в правовому полі для влади заблоковані будь-які спроби з видворення чи екстрадиції М.Саакашвілі", - підсумував адвокат.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Як відомо, 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у визнанні незаконним рішення Управління ДМС у Київській області, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України. Суддя Окружного адмінсуду Києва Тетяну Скочок оголосила рішення: "У задоволенні позову відмовити повністю".
Додамо, що Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.
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