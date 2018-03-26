Адвокати Савченко оскаржили рішення суду про її арешт

За словами представника захисту, суддею при винесенні рішення були допущені процесуальні порушення,

Адвокати народного депутата Надії Савченко оскаржили постанову Шевченківського суду Києва про її арешт.

Про це повідомив журналістам адвокат Савченко Віктор Чевгуз, трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".

"За номером 1627/7 від сьогоднішнього дня зареєстровано апеляцію. Через два-три дні буде призначено до розгляду. Основні позиції апеляції ґрунтуються виходячи з матеріалів справи. Позиція перша - щодо Надії відбувається політична розправа. Друге - при розгляді справ про арешт та обрання запобіжних заходів обов'язково суддя повинен розглянути, наскільки обґрунтованим була підозра, яку їй винесли. Їй було пред'явлено шість епізодів кримінальних злочинів за шістьма статтями", - повідомив адвокат.

Він зазначив, що суддею при винесенні рішення були допущені процесуальні порушення, у зв'язку з чим рішення про арешт можна вважати необґрунтованим.

Зазначимо, 24 березня Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

Нагадаємо, Верховна Рада кілька днів тому дала згоду на зняття з позафракційного народного депутата Надії Савченко недоторканності, а також схвалила її затримання і арешт. Напередодні суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.