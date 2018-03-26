Адвокати Савченко оскаржили рішення суду про її арешт
Про це повідомив журналістам адвокат Савченко Віктор Чевгуз, трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".
"За номером 1627/7 від сьогоднішнього дня зареєстровано апеляцію. Через два-три дні буде призначено до розгляду. Основні позиції апеляції ґрунтуються виходячи з матеріалів справи. Позиція перша - щодо Надії відбувається політична розправа. Друге - при розгляді справ про арешт та обрання запобіжних заходів обов'язково суддя повинен розглянути, наскільки обґрунтованим була підозра, яку їй винесли. Їй було пред'явлено шість епізодів кримінальних злочинів за шістьма статтями", - повідомив адвокат.
Він зазначив, що суддею при винесенні рішення були допущені процесуальні порушення, у зв'язку з чим рішення про арешт можна вважати необґрунтованим.
Зазначимо, 24 березня Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.
Нагадаємо, Верховна Рада кілька днів тому дала згоду на зняття з позафракційного народного депутата Надії Савченко недоторканності, а також схвалила її затримання і арешт. Напередодні суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
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