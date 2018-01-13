Африканські країни чекають вибачень від Трампа за його "расистські висловлювання"
Гаїті також висловила заперечення після повідомлення ЗМІ про те, що Трамп виступає проти прийняття іммігрантів із Гаїті та інших "країн – ям із лайном".
Група 54 африканських послів при ООН зазначила, що вона "надзвичайно засмучена і рішуче засуджує жахливі, расистські та ксенофобні коментарі президента США, про що широко повідомляють ЗМІ". Група вступила з вимогою "спростування і вибачення", повідомляє "Радіо Свобода".
Окремі африканські країни також протестували. Міністерство закордонних справ Ботсвани викликало посла США і заявило, що заява Трампа є "дуже безвідповідальною, непорядною і расистською".
Гаїті також висловилася проти заяви Трампа, яку назвала "неприємною", а посол країни у Вашингтоні закликав вибачитися.
Зазначимо, Африканський союз відверто стривожений заявою Трампа.
"З огляду на історичні реалії того, скільки африканців прибуло до Сполучених Штатів у якості рабів, ця заява йде всупереч всім загальноприйнятим моделям поведінки і звичаїв", - заявила представник Африканського союзу Ебба Калондо.
Нагадаємо, за даними ЗМІ Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн.
"Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.
Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.
В свою чергу, Трамп заперечив використання грубих слів стосовно деяких країн, з яких до Сполучених Штатів прибувають мігранти. Однак, президент додав, що його слова на зустрічі щодо міграційного законодавства дійсно були досить "жорсткими".
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