Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Африканські країни чекають вибачень від Трампа за його "расистські висловлювання"

Гаїті також висловилася проти заяви Трампа, яку назвала "неприємною"
54 африканських країн 12 січня заявили, що вони "надзвичайно засмучені" і вимагають, щоб президент США Дональд Трамп відмовився і вибачився за грубу фразу, яку він використовував для опису їх у Білому домі під час обговорення імміграції.
Африканські країни чекають вибачень від Трампа за його "расистські висловлювання" Фото: afp.com

Гаїті також висловила заперечення після повідомлення ЗМІ про те, що Трамп виступає проти прийняття іммігрантів із Гаїті та інших "країн – ям із лайном".

Група 54 африканських послів при ООН зазначила, що вона "надзвичайно засмучена і рішуче засуджує жахливі, расистські та ксенофобні коментарі президента США, про що широко повідомляють ЗМІ". Група вступила з вимогою "спростування і вибачення", повідомляє "Радіо Свобода".

Окремі африканські країни також протестували. Міністерство закордонних справ Ботсвани викликало посла США і заявило, що заява Трампа є "дуже безвідповідальною, непорядною і расистською".

Гаїті також висловилася проти заяви Трампа, яку назвала "неприємною", а посол країни у Вашингтоні закликав вибачитися.

Зазначимо, Африканський союз відверто стривожений заявою Трампа

"З огляду на історичні реалії того, скільки африканців прибуло до Сполучених Штатів у якості рабів, ця заява йде всупереч всім загальноприйнятим моделям поведінки і звичаїв", - заявила представник Африканського союзу Ебба Калондо.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн.

"Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.

Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.

В свою чергу, Трамп заперечив використання грубих слів стосовно деяких країн, з яких до Сполучених Штатів прибувають мігранти. Однак, президент додав, що його слова на зустрічі щодо міграційного законодавства дійсно були досить "жорсткими".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2018 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.