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Депардьє отримав прописку в Новосибірську

Раніше у нього була реєстрація в Саранську
Французький актор Жерар Депардьє отримав нову прописку в російському Новосибірську.
Депардьє отримав прописку в Новосибірську Жерар Депардьє. Фото: AFP

До Новосибірська Депардьє приїхав уперше, повідомила представниця актора Юлія Мосман, інформує "РБК".

Він планує запустити у місті бізнес, пов’язаний з продажем продуктів харчування. Також Депардьє хоче знімати документальний фільм про Новосибірськ, який він готує разом з російським федеральним "Первым каналом".

В 2013 році Депардьє вирішив залишити Францію і прийняв російське громадянство, а згодом назвав Росію "великої демократією".

Як інформував iPress.ua, у травні 2015 року Жерар Депардьє заявив, що готовий померти за Росію.

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03 12 2018 15:04
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