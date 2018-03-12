Депардьє отримав прописку в Новосибірську

Раніше у нього була реєстрація в Саранську

Французький актор Жерар Депардьє отримав нову прописку в російському Новосибірську.

До Новосибірська Депардьє приїхав уперше, повідомила представниця актора Юлія Мосман, інформує "РБК".

Він планує запустити у місті бізнес, пов’язаний з продажем продуктів харчування. Також Депардьє хоче знімати документальний фільм про Новосибірськ, який він готує разом з російським федеральним "Первым каналом".

В 2013 році Депардьє вирішив залишити Францію і прийняв російське громадянство, а згодом назвав Росію "великої демократією".

Як інформував iPress.ua, у травні 2015 року Жерар Депардьє заявив, що готовий померти за Росію.