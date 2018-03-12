CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФранцузький актор Жерар Депардьє отримав нову прописку в російському Новосибірську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депардьє отримав прописку в Новосибірську
Раніше у нього була реєстрація в Саранську
Жерар Депардьє. Фото: AFP
До Новосибірська Депардьє приїхав уперше, повідомила представниця актора Юлія Мосман, інформує "РБК".
Він планує запустити у місті бізнес, пов’язаний з продажем продуктів харчування. Також Депардьє хоче знімати документальний фільм про Новосибірськ, який він готує разом з російським федеральним "Первым каналом".
В 2013 році Депардьє вирішив залишити Францію і прийняв російське громадянство, а згодом назвав Росію "великої демократією".
Як інформував iPress.ua, у травні 2015 року Жерар Депардьє заявив, що готовий померти за Росію.
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03 12 2018 15:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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