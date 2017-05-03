Активісти "Нацкорпусу" приїхали додому до глави Солом'янського суду, – ВІДЕО
Представники "Нацкорпусу" поспілкувалися з Шереметьєвою через зачинені двері квартири. Згоди виїхати разом до суду Шереметьєва поки не дала, частина активістів залишається біля її будинку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро не готує нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.
Група депутатів Верховної Ради ініціює кримінальне розслідування щодо глави Солом’янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду під час розгляду справи Романа Насірова.
Під Шевченківським районним судом Києва, де досі перебуває голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, о 19:00 розпочалася акція протесту. "Автомайдан" заблокував виїзди з суду.
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