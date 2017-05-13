Американець без трусів на авто в'їхав у будівлю магазину і заявив, що хоче пива
Про це повідомляє The Olympian.
Сам водій, а також співробітник магазина отримали травми.
Згодом чоловік вийшов зі свого авто і пішов до холодильника з пінними напоями.
Коли на місце події приїхали поліцейські, водій заліз в один з пивних холодильників і заявив, що тепер в нього можна сміливо стріляти, проте правоохоронці вирішили застосувати електрошокер щодо порушника.
Водій і продавець магазину з травмами були доставлені в лікарню.
Як відзначили правоохоронці, продавцеві пощастило, що між ним і автомобілем виявився прилавок, який врятував йому життя.
Нагадаємо, вночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.
Місцеві жителі села Бубнівка Іркутської області (Росія) знайшли цілий склад алкогольної продукції в підвалі згорілого магазину і все випили.
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