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Американець без трусів на авто в'їхав у будівлю магазину і заявив, що хоче пива

Коли на місце події приїхали поліцейські, водій заліз в один з пивних холодильників і заявив, що тепер в нього можна сміливо стріляти
В американському штаті Огайо в передмісті Клівленда 45-річний місцевий житель без трусів на своєму авто на повній швидкості в'їхав у закритий магазин і заявив продавцеві, що хоче пива.
Американець без трусів на авто в Фото: theolympian.com

Про це повідомляє The Olympian.

Сам водій, а також співробітник магазина отримали травми.

Згодом чоловік вийшов зі свого авто і пішов до холодильника з пінними напоями.

Коли на місце події приїхали поліцейські, водій заліз в один з пивних холодильників і заявив, що тепер в нього можна сміливо стріляти, проте правоохоронці вирішили застосувати електрошокер щодо порушника.

Водій і продавець магазину з травмами були доставлені в лікарню.

Як відзначили правоохоронці, продавцеві пощастило, що між ним і автомобілем виявився прилавок, який врятував йому життя.

Нагадаємо, вночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.

Місцеві жителі села Бубнівка Іркутської області (Росія) знайшли цілий склад алкогольної продукції в підвалі згорілого магазину і все випили.

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13 05 2017 23:50
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